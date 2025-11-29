President Bola Ahmed Tinubu has submitted 32 names for ambassadorial appointments to the Senate, requesting their swift confirmation as ambassadors.
In letters addressed to Senate President Godswill Akpabio, Tinubu asked that 15 career diplomats and 17 non-career nominees be considered promptly for approval.
The latest list includes 10 women, with four nominated as career ambassadors and six as non-career ambassadors. This submission follows just a week after the President forwarded an initial batch of three nominees.
Here’s the full list below:
Non-Career Ambassadors (17 nominees):
1. Barrister Ogbonnaya Kalu (Abia)
2. Reno Omokri (Delta)
3. Prof. Mahmood Yakubu (Bauchi)
4. Erelu Bisi Angela Adebayo (Ekiti)
5. Ifeanyi Ugwuanyi (Enugu)
6. Tasiu Musa Maigari (Katsina)
7. Yakubu N. Gambo (Plateau)
8. Prof. Nora Ladi Daduut (Plateau)
9. Otunba Femi Pedro (Lagos)
10. Chief Femi Fani-Kayode (Osun)
11. Barr. Nkechi Linda Ufochukwu (Anambra)
12. Fatima Florence Ajimobi (Oyo)
13. Lola Akande (Lagos)
14. Grace Bent (Adamawa)
15. Dr. Victor Okezie Ikpeazu (Abia)
16. Senator Jimoh Ibrahim (Ondo)
17. Ambassador Paul Oga Adikwu (Benue)
Career Ambassadors (15 nominees):
1. Enebechi Monica Okwuchukwu (Abia)
2. Yakubu Nyaku Danladi (Taraba)
3. Miamuna Ibrahim Besto (Adamawa)
4. Musa Musa Abubakar (Kebbi)
5. Syndoph Paebi Endoni (Bayelsa)
6. Chima Geoffrey Lioma David (Ebonyi)
7. Mopelola Adeola-Ibrahim (Ogun)
8. Abimbola Samuel Reuben (Ondo)
9. Yvonne Ehinosen Odumah (Edo)
10. Hamza Mohammed Salau (Niger)
11. Ambassador Shehu Barde (Katsina)
12. Ambassador Ahmed Mohammed Monguno (Borno)
13. Ambassador Muhammad Saidu Dahiru (Kaduna)
14. Ambassador Olatunji Ahmed Sulu Gambari (Kwara)
15. Ambassador Wahab Adekola Akande (Osun).