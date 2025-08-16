The Corporate Affairs Commission (CAC) has struck out 247 companies from its database after discovering that they were never duly registered as limited liability companies.
In a statement on Friday via its official X handle, the commission explained that the affected companies had paraded themselves with alleged registered certificate (RC) numbers that were never assigned to them.
“The general public is hereby informed that the 247 names listed here below have not been duly registered as limited liability companies. The Registered Certificate (RC) numbers allegedly ascribed to them have not been assigned to any one of them. Consequently, the names and the RC numbers have been removed from the database,” the CAC stated.
It added that members of the public should disregard any claims of legal existence or rights and obligations made in the names of the purported companies.
The move is part of efforts by the CAC to sanitise its registry and protect the integrity of corporate transactions in the country.
The list of the delisted companies has been published by the commission for public awareness.
|SN
|Alleged RC Number
|Name
|Alleged Registration Date
|1
|512772
|DWELL SPACE LIMITED
|14-Jan-97
|2
|513020
|AMBERGAS LIMITED
|11-Jul-90
|3
|513221
|RENAM NIG LTD
|9-Apr-90
|4
|513322
|ODACON NIG LTD
|23-May-90
|5
|513331
|L AND K INVESTMENT LIMITED
|10-Jan-90
|6
|513332
|BORNAO ENGINEERING SUPPLY & TECHNICAL COMPANY LIMITED
|22-Jul-91
|7
|513342
|TAWAKAI INVESTMENT INTERNATIONAL LTD
|25-Jun-90
|8
|513344
|VOURLA PETROLEUM/GAS LIMITED
|15-Feb-90
|9
|513348
|STARTREK TRAVELER LIMITED
|20-May-96
|10
|513355
|MEDICAL CITY SPV SERVICES LIMITED
|17-Apr-90
|11
|513366
|WADATAU AFRICAN AIRSPACE SERVICES LIMITED
|14-Apr-92
|12
|513445
|MAX-PAT NIG LTD
|31-Jan-97
|13
|513456
|BIFEX CONSULTANTS LIMITED
|10-Jan-97
|14
|513901
|GRAND-WORKS NIGERIA LIMITED
|5-Sep-97
|15
|513911
|RYCHADO GLOBAL MALLS LIMITED
|18-Feb-99
|16
|513918
|INTER-GLOBAL CONTRACTORS LIMITED
|5-Mar-90
|17
|514203
|Alh.S.G KOKO AND SONS LIMITED
|14-Sep-93
|18
|514222
|NONO NIG. ENT. LTD
|20-Feb-91
|19
|514331
|DANDIKO VENTURES LTD
|19-Jul-90
|20
|514332
|DEHI UWAIFOH AND COMPANY LIMITED
|24-Aug-94
|21
|514421
|ABUKAN MULTINATIONAL ASSOCIATES LTD
|10-Apr-90
|22
|514422
|HAFANA NIGERIA LIMITED
|14-Feb-90
|23
|514431
|ASTERISK CONCIERGE LIMITED
|22-Aug-90
|24
|514432
|ISAKABA NIG LTD
|8-May-90
|25
|514722
|LAMONDE NIGERIA LIMITED
|18-Jul-90
|26
|514872
|MUHAZAR GLOBAL RESOURCES LTD
|20-Nov-00
|27
|515532
|FOLAKE NIG. LTD
|16-Jul-90
|28
|516300
|SAILORS CONCEPT LIMITED
|14-Apr-99
|29
|516321
|ZEE FET NIG ENT. LTD
|7-May-91
|30
|516524
|WENPS INVESTMENT SERVICES LIMITED
|15-Jan-90
|31
|516675
|OMILA (NIG) LTD
|10-Apr-90
|32
|517660
|TRADCO ENGINEERING LTD
|16-Jan-97
|33
|518044
|M/S MERIT HOMES LTD
|12-Jun-96
|34
|519811
|JAGUDA NIG LTD
|14-May-96
|35
|520117
|A.I.S LIMITED
|20-Jun-01
|36
|520121
|NASUID NIGERIA LIMITED
|22-Mar-90
|37
|520188
|STELLA JOANS COMMUNICATION LTD
|15-Mar-90
|38
|520460
|PATO NIG LTD
|23-Jun-94
|39
|520985
|SKY BUILDERS LIMITED
|9-Aug-99
|40
|521224
|LAKAI VENTURES LTD
|18-May-92
|41
|521322
|BADATOYAK LTD
|3-Apr-91
|42
|521610
|CROCTHET INVESTMENT LIMITED
|23-May-00
|43
|521665
|SYRIA NIG. LTD
|18-Mar-92
|44
|523073
|HARKA INTERNATIONAL LIMITED
|10-Mar-99
|45
|523112
|GLOBTRANS NIGERIA LTD
|23-May-91
|46
|523314
|SANDRUN SERVICES LIMITED
|20-May-92
|47
|523314
|ISAKABA NIG LTD
|20-May-92
|48
|523336
|SHUKURAH CLINICS LIMITED
|20-Jan-95
|49
|523341
|CUTRA INTERNATIONAL LTD
|22-Mar-91
|50
|523345
|YAKUBU ENT. (NIG) LTD
|17-Feb-92
|51
|523367
|FRONCH INTEGRATED NIGERIA LIMITED
|20-Mar-95
|52
|523422
|JOHN RICHARD’S GLOBAL GATEWAY LIMITED
|17-Jul-02
|53
|523441
|NEW PROJECTS NIG. LTD
|6-Dec-98
|54
|523450
|INDEPENDENT POLICY GROUP LTD
|4-Jan-96
|55
|523456
|TEKRON NIGERIA LIMITED
|8-Feb-96
|56
|523540
|RIZKUPEAN LTD
|8-Feb-97
|57
|523766
|J.B INVESTMENT LIMITED
|12-Feb-01
|58
|524106
|VISTAS AND GATES NIG. LIMITED
|19-Jan-05
|59
|524161
|DIAMOND CONSTRUCTION ENGINEERING LTD
|26-Jan-94
|60
|524234
|BESTMARK NIG. ENT LTD
|19-Aug-92
|61
|524332
|ADROSE GAS LIMITED
|5-May-93
|62
|524434
|RICHLAND KONSULT LIMITED
|16-Jun-92
|63
|524451
|GOLBERG LTD
|27-Apr-93
|64
|524456
|DAN-BAU NIG.LTD
|19-Oct-93
|65
|524471
|AIBERTA INTERNATIONAL LTD
|15-Jan-98
|66
|524531
|UDUKHOMO ENERGY LIMITED
|29-Jan-98
|67
|524532
|NEL-MURIEL VENT. LTD
|13-Jun-95
|68
|524536
|SHEKWONUMWAZA LTD
|24-Jun-92
|69
|524620
|OLUBOIYE VENTURES NIG LTD
|7-Mar-97
|70
|525660
|SPANCER KINS NIG LTD
|7-Mar-97
|71
|525800
|DESIGN BUILD CONCEPT LIMITED
|18-Mar-98
|72
|526552
|DAKWOGI ESTATES LIMITED
|2-Feb-98
|73
|526654
|RIVER PLATE NIG LTD
|12-Jan-00
|74
|527781
|TUBANIKE LIMITED
|6-Dec-94
|75
|528641
|FUNCTIONAL FORM ESTHETICS LTD
|23-Mar-98
|76
|529878
|OSMANIA INTERNATIONAL LTD
|7-Oct-91
|77
|530021
|CHARJOE NIG LTD
|10-Jan-00
|78
|530106
|MANU INVESTMENT LIMITED
|14-Feb-00
|79
|530166
|RYCHADO HOMES LTD
|22-Apr-98
|80
|530210
|BAL-VAC MINING LIMITED
|16-Sep-99
|81
|530441
|ALPHACELL TECHNO LIMITED
|11-Feb-98
|82
|531020
|ALI-BABA NIG LIMITED
|4-Feb-99
|83
|531320
|A.K DAIYABU AND COMPANY NIG LTD
|24-Apr-95
|84
|532021
|BEKS KIMSE (NIGERIA) LIMITED
|17-Mar-95
|85
|532024
|OGBUFUM REFORM GROUP AND DEVELOPMENT ASSOCIATION
|16-Mar-95
|86
|532024
|M/S DOUBLE TEE LTD
|27-Mar-95
|87
|532121
|MILLENNIUM TRANSPORT SYSTEM LIMITED
|14-Feb-97
|88
|532122
|MIC AYKE INVESTMENT NIG LTD
|30-Dec-96
|89
|532136
|TROW NIGERIA LIMITED
|13-Feb-80
|90
|532137
|KENDORA AND ASSOCIATES LTD
|9-Apr-92
|91
|532138
|FAST MOTION LOGISTICS LIMITED
|6-Jan-97
|92
|532142
|MARIO JOSE ENTERPRISES LIMITED
|4-Jan-94
|93
|532201
|NAKOWA HOMES INVESTMENT LTD
|7-Dec-97
|94
|532210
|STEMCO LIMITED
|7-Feb-96
|95
|532211
|PARADISE INN NIGERIA LIMITED
|16-Feb-94
|96
|532212
|IMPERIAL UNION LIMITED
|16-May-94
|97
|532215
|EL – HAYAT NIG LTD
|4-Dec-94
|98
|532240
|CHIVAR PARKS & RECREATION SERVICES LIMITED
|7-Dec-97
|99
|532320
|IVORY LINK INTERNATIONAL NIG LTD
|14-Jun-95
|100
|532320
|IVORY LINK INTERNATIONAL NIG LTD
|14-Jun-95
|101
|532402
|FAMINGSON COMPANY LIMITED
|10-Dec-97
|102
|532414
|GIWA/NACHI LTD
|4-Dec-97
|103
|532511
|KHOMO OIL AND GAS LIMITED
|13-Aug-99
|104
|533012
|J. F. O ( NIG .) LTD
|8-Mar-94
|105
|533021
|A.B.K. & SONS LIMITED
|12-Dec-02
|106
|533261
|KALIF INTERNATIONAL BUSINESS CONCEPTS LIMITED
|25-Oct-05
|107
|533321
|EZ & E CONSULT LIMITED
|23-Aug-90
|108
|533700
|CENTOSONIC INVESTMENT LIMITED
|16-Feb-99
|109
|534027
|SHEHU & SONS LIMITED
|3-Jan-98
|110
|534072
|SHANCHENG CONSTRUCTION NIGERIA LIMITED
|21-Sep-05
|111
|534221
|YUSMAH INT’L RESOURCES LTD
|11-Sep-96
|112
|534312
|DANBO LIMITED
|12-Mar-97
|113
|534367
|ULE TULIP NIG. LTD
|15-Sep-95
|114
|534661
|RICKY AND CHOCHO ENERGY LIMITED
|24-Aug-99
|115
|534673
|PAULOAD LTD
|14-Jun-95
|116
|536134
|RELIGN INTEGRATED SERVICE LIMITED
|22-Aug-01
|117
|536227
|SETRAMECH LIMITED
|6-Feb-97
|118
|536521
|SKYLAND PROPERTIES LTD
|24-Aug-94
|119
|536522
|RANAOIL LTD
|17-Apr-90
|120
|536531
|ALA-MEE NIG. COMPANY LTD
|21-Jun-95
|121
|536543
|KAIROS DEVELOPMENT LIMITED
|4-Apr-97
|122
|536571
|Equity concept ltd
|18-Jul-96
|123
|536654
|HANAOLI LTD
|9-Mar-95
|124
|536672
|GOD’S FAVOUR NIG LTD
|26-Jul-90
|125
|536674
|HARMONY AND SONS LTD
|15-Jun-95
|126
|536772
|VICKLYN HOMES LIMITED
|22-Sep-99
|127
|537661
|GADZAMA VENTURES LTD
|23-Aug-94
|128
|537766
|ALH. AUDU GEEN AND SON LTD
|6-Mar-95
|129
|537854
|KEY JAY (NIG) CO LTD
|10-May-95
|130
|538023
|MAXWELL ENT. LIMITED
|15-Mar-94
|131
|540510
|SPRINGFIELD TEK LIMITED
|6-Feb-98
|132
|541032
|JUMRID CONSTRUCTIONS LIMITED
|27-Oct-99
|133
|541131
|ARAM (NIG) LTD
|14-Jul-92
|134
|541520
|BAL-VIC MINING LIMITED
|10-Jan-96
|135
|542410
|ONPOINT PROPERTIES DEVELOPMENT LTD
|10-Jan-06
|136
|543048
|TOP GREEN LIMITED
|29-Mar-99
|137
|543212
|MERCURY NIGERIA LIMITED
|6-Feb-85
|138
|543213
|P.N. PRODUCTION (NIG) LTD
|15-May-96
|139
|543223
|KATODIL NIG LTD
|12-Jan-00
|140
|543321
|NEW PAGE PROPERTIES LTD
|18-Apr-95
|141
|543352
|AMINU AND CO NIG LTD
|10-Oct-95
|142
|543361
|ERUNDE FORUM FOR YOUTH EMPOWERMENT
|9-Jan-95
|143
|543361
|TERA MARBLE NIGERIA LIMITED
|9-Jan-95
|144
|543363
|HUDSON ESTATE & MARINE SERVICES LIMITED
|12-Dec-98
|145
|543364
|CANOPUS NIG. LTD
|17-Jul-95
|146
|543366
|HONEYWELL OIL & GAS LTD
|10-Dec-96
|147
|543367
|BIKEM NIG. LTD
|8-Jul-96
|148
|543368
|SAIGOBE NIG. LIMITED
|6-Sep-94
|149
|543672
|CHRIS AKINBOTE SURVEY LTD
|28-Apr-97
|150
|544001
|MOMOBU VENTURES LTD
|18-Jun-97
|151
|544011
|SKYSCRAPER LIMITED
|13-Apr-00
|152
|544227
|NAISHA GARDENS LIMITED
|14-Feb-90
|153
|544231
|FIRE WORKS TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED
|24-Mar-98
|154
|545221
|GIA INTERGLOBAL NIGERIA LTD
|22-Aug-96
|155
|545221
|AMOKA GROUP
|22-Aug-96
|156
|545399
|ASBAB NIG LTD
|16-Mar-94
|157
|545841
|FODALCO UNIVERSAL SERVICES LTD.
|18-May-00
|158
|546121
|GREEN GRASS GLOBAL SERVICES LIMITED
|28-Feb-96
|159
|546442
|PLATINUM VENTURES LTD
|7-Feb-95
|160
|546462
|NIGERIAN-AMERICAN BANK LIMITED
|7-Aug-96
|161
|546551
|INTEGRATED ESTATE DEVELOPMENT LTD
|4-Nov-94
|162
|546601
|EXCELLENT INSURANCE BROKERS
|25-May-98
|163
|546642
|HASSAN AND ASSOCIATES LIMITED
|10-Jan-96
|164
|547331
|D.C.M & VENTURES NIG LTD
|17-Apr-95
|165
|547531
|GAAT INVESTMENT LTD
|9-Jan-96
|166
|547775
|MAIMALARI NIG. LTD
|22-Apr-98
|167
|547832
|BENMELA INVESTMENT NIGERIA LIMITED
|16-Apr-97
|168
|547860
|SHEMOMA NIGERIA LIMITED
|23-Mar-00
|169
|548772
|LIRA INVESTMENT NIGERIA LIMITED
|5-Mar-96
|170
|549913
|KIME – KIME NIGERIA LIMITED
|26-Jul-99
|171
|550430
|NIGER-DOCK GLOBAL INVESTMENT LIMITED
|14-Sep-00
|172
|551232
|TELA NIGERIA LIMITED
|12-Jan-99
|173
|551968
|M J ENVIRONMENTAL CONSULT LIMITED
|14-May-96
|174
|552025
|TELE AIR NIGERIA LIMITED
|16-May-90
|175
|552100
|DAN DOLLARS MOTORS LIMITED
|13-Nov-90
|176
|552110
|JIFATU GENERAL ENTERPRISES NIGERIA LTD
|15-Mar-05
|177
|552689
|RIJID INTERGLOBAL SERVICES LIMITED
|18-Jan-00
|178
|553110
|GENTEL MARITIME ESTATE LTD
|10-Oct-05
|179
|553221
|ANALU (NIG) ENT. LTD
|18-Mar-96
|180
|553441
|MAVERRICK SERVICES LIMITED
|7-Dec-97
|181
|554420
|REQUITY NIG. LTD
|11-Nov-97
|182
|556464
|AM-PM GLOBAL NETWORK LIMITED
|17-Jan-00
|183
|557640
|GODIYA NIG. LTD
|20-Feb-00
|184
|559198
|GAFAM NIGERIA LIMITED
|12-May-05
|185
|560071
|WATERFIELD CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
|14-Feb-07
|186
|561022
|HOUSE FURNISHING CO. LTD
|6-Feb-90
|187
|563231
|LAHECABON NIG LTD
|3-Feb-97
|188
|564129
|NAZIR NIGERIA LTD
|9-Apr-96
|189
|564401
|INTERCELLULAR NIGERIA PLC
|6-May-99
|190
|564431
|SIGMUND NIGERIA LIMITED
|20-Jun-02
|191
|564471
|JOINT NIG LTD
|4-Mar-98
|192
|564478
|NEXTDORA NIG. LTD
|14-Mar-00
|193
|564616
|EXPRESS ED BETA LTD
|26-Feb-96
|194
|565141
|LENTO ALUMINIUM PLC
|14-Mar-94
|195
|565527
|MUALAT NIGERIA LIMITED
|8-Mar-93
|196
|565541
|HOLLYHOBBY NIG. LTD
|27-May-98
|197
|565655
|LOPIN NIGERIA LIMITED
|17-Aug-98
|198
|566322
|A.U GENERAL & SONS LTD
|4-Jan-02
|199
|566985
|LEAD PROPERTIES LIMITED
|22-Jan-96
|200
|567567
|WORLD MISSION AGENCY LTD
|17-Feb-97
|201
|567723
|DOVICOM RESOURCES LTD
|18-Jun-97
|202
|567730
|FAPLINS NIGERIA LIMITED
|7-Dec-99
|203
|567734
|AMBOY (NIGERIA) LIMITED
|24-Aug-99
|204
|567818
|KENSALLY PROMOTION LTD
|19-Feb-01
|205
|567876
|FUMAH FACILITY SERVICES LIMITED
|12-Feb-96
|206
|569581
|STARSHIP VENTURES NIGERIA LIMITED
|14-Mar-95
|207
|569742
|AL- MUSAFIR MOTORS LIMITED
|20-Mar-00
|208
|571489
|ADENIYI RAIMI ENT. NIG LTD
|20-Feb-85
|209
|571877
|KANGE ILIAM & SONS NIG LTD
|22-Feb-85
|210
|572131
|TOPWAY ENTERPRISES LIMITED
|15-Jan-73
|211
|572131
|TOPWAY ENTERPRISES LIMITED
|15-Jan-95
|212
|573341
|RANA OIL LTD
|12-May-97
|213
|573567
|STAPILETON NIG LTD
|12-Feb-00
|214
|576451
|NINI – OLA VENTURES LIMITED
|15-Mar-10
|215
|576504
|ED- ROSE NIG LTD
|10-Sep-00
|216
|576602
|YOUR HEALTH INTERNATIONAL CO. LTD
|7-Sep-00
|217
|576621
|HUDSON DREDGING LTD
|6-Dec-97
|218
|576622
|NWEMMACO NIGERIA LTD
|10-Apr-05
|219
|576632
|KEY UNIVERSAL CONCEPTS LTD
|10-Sep-00
|220
|576643
|HALLIZOBATEEK MARCHADISE LTD
|23-Jun-05
|221
|576755
|SARJOON NIGERIA LTD
|28-Aug-05
|222
|577663
|ABYTEL NIGERIA LIMITED
|15-Feb-00
|223
|577880
|NORTH WEST QUADRANT DEVELOPMENT COMPANY LTD
|9-Jul-07
|224
|578509
|M/S ABBABO NIG LTD
|30-Nov-98
|225
|580512
|Dosali Enterprises Ltd
|14-Mar-90
|226
|583422
|ABUJA TECHNOLOGY VILLAGE FREE ZONE COMPANY LTD
|30-Aug-00
|227
|583508
|DESIGN PROPERTIES LIMITED
|13-May-97
|228
|583672
|ENVOY ENTERPRISES LIMITED
|18-Jul-03
|229
|584410
|HOUSE FURNISHING COMPANY LTD
|5-May-98
|230
|585431
|STARTREK TRAVELER LTD
|21-Jul-10
|231
|585644
|AMSSCO LIMITED
|20-Sep-00
|232
|586541
|EXPOSEE LIMITED
|27-May-97
|233
|587662
|A.B W NIGERIA LTD
|6-Jan-05
|234
|587663
|ZUAHSIA NIGERIA LIMITED
|12-May-00
|235
|587798
|MOHAM & CO LTD
|15-Aug-01
|236
|588960
|OARWOOD PROPERTIES LIMITED
|21-Jan-98
|237
|589224
|DIVINE DIAG AND SCIENTIFIC ENT LTD
|26-Oct-06
|238
|589901
|WHITGOLD RESOURCES SERVICES NIGERIA LTD
|6-Mar-06
|239
|589921
|HAFANA NIGERIA LIMITED
|11-Sep-02
|240
|596234
|DANBO INTERNATIONAL LIMITED
|12-May-05
|241
|596411
|
PHESO INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
|17-Jan-95
|242
|596421
|EDGES ENV. SERVICES (NIG) LTD
|10-Sep-10
|243
|596877
|CROWN ESTATES LIMITED
|12-May-05
|244
|597889
|P. A NIGERIA LIMITED
|6-Jan-10
|245
|598826
|STATE HOUSE MULTI-PURPOSE COOPERATIVE LIMITED
|9-Apr-08
|246
|598965
|
SEASONS HOME LIMITED
|15-May-00
|247
|599721
|KUMBUR ESTATES LIMITED
|17-Dec-10