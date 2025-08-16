The Corporate Affairs Commission (CAC) has struck out 247 companies from its database after discovering that they were never duly registered as limited liability companies.

In a statement on Friday via its official X handle, the commission explained that the affected companies had paraded themselves with alleged registered certificate (RC) numbers that were never assigned to them.

“The general public is hereby informed that the 247 names listed here below have not been duly registered as limited liability companies. The Registered Certificate (RC) numbers allegedly ascribed to them have not been assigned to any one of them. Consequently, the names and the RC numbers have been removed from the database,” the CAC stated.

It added that members of the public should disregard any claims of legal existence or rights and obligations made in the names of the purported companies.

The move is part of efforts by the CAC to sanitise its registry and protect the integrity of corporate transactions in the country.

The list of the delisted companies has been published by the commission for public awareness.

SN Alleged RC Number Name Alleged Registration Date
1 512772 DWELL SPACE LIMITED 14-Jan-97
2 513020 AMBERGAS LIMITED 11-Jul-90
3 513221 RENAM NIG LTD 9-Apr-90
4 513322 ODACON NIG LTD 23-May-90
5 513331 L  AND  K  INVESTMENT LIMITED 10-Jan-90
6 513332 BORNAO ENGINEERING SUPPLY  & TECHNICAL COMPANY LIMITED 22-Jul-91
7 513342 TAWAKAI INVESTMENT INTERNATIONAL LTD 25-Jun-90
8 513344 VOURLA  PETROLEUM/GAS  LIMITED 15-Feb-90
9 513348 STARTREK TRAVELER LIMITED 20-May-96
10 513355 MEDICAL CITY SPV SERVICES LIMITED 17-Apr-90
11 513366 WADATAU AFRICAN AIRSPACE SERVICES LIMITED 14-Apr-92
12 513445 MAX-PAT  NIG  LTD 31-Jan-97
13 513456 BIFEX CONSULTANTS LIMITED 10-Jan-97
14 513901 GRAND-WORKS  NIGERIA  LIMITED 5-Sep-97
15 513911 RYCHADO GLOBAL MALLS LIMITED 18-Feb-99
16 513918 INTER-GLOBAL CONTRACTORS LIMITED 5-Mar-90
17 514203 Alh.S.G  KOKO  AND  SONS  LIMITED 14-Sep-93
18 514222 NONO NIG. ENT. LTD 20-Feb-91
19 514331 DANDIKO VENTURES LTD 19-Jul-90
20 514332 DEHI UWAIFOH AND  COMPANY  LIMITED 24-Aug-94
21 514421 ABUKAN MULTINATIONAL ASSOCIATES LTD 10-Apr-90
22 514422 HAFANA NIGERIA LIMITED 14-Feb-90
23 514431 ASTERISK  CONCIERGE  LIMITED 22-Aug-90
24 514432 ISAKABA NIG LTD 8-May-90
25 514722 LAMONDE NIGERIA LIMITED 18-Jul-90
26 514872 MUHAZAR GLOBAL RESOURCES LTD 20-Nov-00
27 515532 FOLAKE NIG. LTD 16-Jul-90
28 516300 SAILORS CONCEPT LIMITED 14-Apr-99
29 516321 ZEE FET NIG  ENT.  LTD 7-May-91
30 516524 WENPS INVESTMENT SERVICES LIMITED 15-Jan-90
31 516675 OMILA (NIG) LTD 10-Apr-90
32 517660 TRADCO ENGINEERING LTD 16-Jan-97
33 518044 M/S MERIT HOMES LTD 12-Jun-96
34 519811 JAGUDA NIG LTD 14-May-96
35 520117 A.I.S   LIMITED 20-Jun-01
36 520121 NASUID NIGERIA LIMITED 22-Mar-90
37 520188 STELLA JOANS  COMMUNICATION  LTD 15-Mar-90
38 520460 PATO NIG LTD 23-Jun-94
39 520985 SKY BUILDERS LIMITED 9-Aug-99
40 521224 LAKAI VENTURES  LTD 18-May-92
41 521322 BADATOYAK LTD 3-Apr-91
42 521610 CROCTHET INVESTMENT LIMITED 23-May-00
43 521665  SYRIA NIG. LTD 18-Mar-92
44 523073 HARKA INTERNATIONAL LIMITED 10-Mar-99
45 523112 GLOBTRANS NIGERIA LTD 23-May-91
46 523314 SANDRUN SERVICES LIMITED 20-May-92
47 523314 ISAKABA NIG LTD 20-May-92
48 523336 SHUKURAH CLINICS LIMITED 20-Jan-95
49 523341 CUTRA INTERNATIONAL LTD 22-Mar-91
50 523345 YAKUBU ENT. (NIG) LTD 17-Feb-92
51 523367 FRONCH INTEGRATED NIGERIA LIMITED 20-Mar-95
52 523422 JOHN RICHARD’S  GLOBAL GATEWAY LIMITED 17-Jul-02
53 523441 NEW  PROJECTS  NIG. LTD 6-Dec-98
54 523450 INDEPENDENT POLICY GROUP LTD 4-Jan-96
55 523456 TEKRON NIGERIA LIMITED 8-Feb-96
56 523540 RIZKUPEAN LTD 8-Feb-97
57 523766  J.B INVESTMENT LIMITED 12-Feb-01
58 524106 VISTAS  AND  GATES  NIG.  LIMITED 19-Jan-05
59 524161 DIAMOND CONSTRUCTION ENGINEERING LTD 26-Jan-94
60 524234 BESTMARK NIG. ENT LTD 19-Aug-92
61 524332 ADROSE GAS LIMITED 5-May-93
62 524434 RICHLAND KONSULT LIMITED 16-Jun-92
63 524451 GOLBERG LTD 27-Apr-93
64 524456 DAN-BAU NIG.LTD 19-Oct-93
65 524471 AIBERTA INTERNATIONAL LTD 15-Jan-98
66 524531 UDUKHOMO ENERGY LIMITED 29-Jan-98
67 524532 NEL-MURIEL VENT. LTD 13-Jun-95
68 524536 SHEKWONUMWAZA LTD 24-Jun-92
69 524620 OLUBOIYE VENTURES NIG LTD 7-Mar-97
70 525660 SPANCER KINS NIG LTD 7-Mar-97
71 525800 DESIGN BUILD CONCEPT LIMITED 18-Mar-98
72 526552 DAKWOGI ESTATES LIMITED 2-Feb-98
73 526654 RIVER  PLATE  NIG  LTD 12-Jan-00
74 527781 TUBANIKE  LIMITED 6-Dec-94
75 528641 FUNCTIONAL FORM ESTHETICS LTD 23-Mar-98
76 529878 OSMANIA INTERNATIONAL LTD 7-Oct-91
77 530021 CHARJOE  NIG  LTD 10-Jan-00
78 530106 MANU INVESTMENT LIMITED 14-Feb-00
79 530166 RYCHADO  HOMES  LTD 22-Apr-98
80 530210 BAL-VAC MINING LIMITED 16-Sep-99
81 530441 ALPHACELL TECHNO  LIMITED 11-Feb-98
82 531020 ALI-BABA NIG LIMITED 4-Feb-99
83 531320 A.K  DAIYABU  AND  COMPANY  NIG  LTD 24-Apr-95
84 532021 BEKS KIMSE (NIGERIA) LIMITED 17-Mar-95
85 532024 OGBUFUM REFORM GROUP AND DEVELOPMENT  ASSOCIATION 16-Mar-95
86 532024 M/S  DOUBLE  TEE  LTD 27-Mar-95
87 532121 MILLENNIUM TRANSPORT SYSTEM LIMITED 14-Feb-97
88 532122 MIC AYKE INVESTMENT NIG LTD 30-Dec-96
89 532136 TROW NIGERIA LIMITED 13-Feb-80
90 532137 KENDORA AND ASSOCIATES LTD 9-Apr-92
91 532138 FAST MOTION LOGISTICS LIMITED 6-Jan-97
92 532142  MARIO JOSE ENTERPRISES LIMITED 4-Jan-94
93 532201 NAKOWA HOMES INVESTMENT  LTD 7-Dec-97
94 532210 STEMCO  LIMITED 7-Feb-96
95 532211 PARADISE INN NIGERIA  LIMITED 16-Feb-94
96 532212 IMPERIAL UNION LIMITED 16-May-94
97 532215 EL – HAYAT  NIG  LTD 4-Dec-94
98 532240  CHIVAR PARKS & RECREATION SERVICES LIMITED 7-Dec-97
99 532320 IVORY LINK INTERNATIONAL NIG LTD 14-Jun-95
101 532402 FAMINGSON COMPANY LIMITED 10-Dec-97
102 532414 GIWA/NACHI  LTD 4-Dec-97
103 532511 KHOMO OIL AND GAS LIMITED 13-Aug-99
104 533012  J. F. O ( NIG .)  LTD 8-Mar-94
105 533021 A.B.K.  &  SONS  LIMITED 12-Dec-02
106 533261 KALIF INTERNATIONAL BUSINESS CONCEPTS LIMITED 25-Oct-05
107 533321 EZ & E CONSULT LIMITED 23-Aug-90
108 533700 CENTOSONIC INVESTMENT LIMITED 16-Feb-99
109 534027 SHEHU  & SONS LIMITED 3-Jan-98
110 534072 SHANCHENG CONSTRUCTION NIGERIA LIMITED 21-Sep-05
111 534221 YUSMAH INT’L RESOURCES  LTD 11-Sep-96
112 534312 DANBO  LIMITED 12-Mar-97
113 534367  ULE TULIP NIG. LTD 15-Sep-95
114 534661  RICKY AND CHOCHO ENERGY LIMITED 24-Aug-99
115 534673 PAULOAD  LTD 14-Jun-95
116 536134 RELIGN INTEGRATED  SERVICE LIMITED 22-Aug-01
117 536227 SETRAMECH  LIMITED 6-Feb-97
118 536521 SKYLAND PROPERTIES LTD 24-Aug-94
119 536522 RANAOIL LTD 17-Apr-90
120 536531 ALA-MEE NIG. COMPANY  LTD 21-Jun-95
121 536543 KAIROS DEVELOPMENT LIMITED 4-Apr-97
122 536571 Equity   concept   ltd 18-Jul-96
123 536654 HANAOLI   LTD 9-Mar-95
124 536672 GOD’S  FAVOUR  NIG  LTD 26-Jul-90
125 536674  HARMONY AND  SONS  LTD 15-Jun-95
126 536772  VICKLYN HOMES LIMITED 22-Sep-99
127 537661 GADZAMA VENTURES LTD 23-Aug-94
128 537766 ALH. AUDU GEEN AND SON LTD 6-Mar-95
129 537854 KEY JAY  (NIG) CO  LTD 10-May-95
130 538023 MAXWELL ENT. LIMITED 15-Mar-94
131 540510 SPRINGFIELD  TEK  LIMITED 6-Feb-98
132 541032 JUMRID CONSTRUCTIONS LIMITED 27-Oct-99
133 541131  ARAM  (NIG)  LTD 14-Jul-92
134 541520 BAL-VIC MINING LIMITED 10-Jan-96
135 542410 ONPOINT PROPERTIES DEVELOPMENT LTD 10-Jan-06
136 543048 TOP GREEN LIMITED 29-Mar-99
137 543212 MERCURY NIGERIA LIMITED 6-Feb-85
138 543213 P.N. PRODUCTION (NIG) LTD 15-May-96
139 543223 KATODIL NIG LTD 12-Jan-00
140 543321 NEW PAGE PROPERTIES LTD 18-Apr-95
141 543352 AMINU AND CO  NIG  LTD 10-Oct-95
142 543361 ERUNDE FORUM FOR YOUTH  EMPOWERMENT 9-Jan-95
143 543361 TERA MARBLE NIGERIA LIMITED 9-Jan-95
144 543363 HUDSON ESTATE & MARINE SERVICES LIMITED 12-Dec-98
145 543364 CANOPUS NIG. LTD 17-Jul-95
146 543366 HONEYWELL OIL & GAS LTD 10-Dec-96
147 543367 BIKEM NIG. LTD 8-Jul-96
148 543368 SAIGOBE NIG. LIMITED 6-Sep-94
149 543672 CHRIS AKINBOTE SURVEY LTD 28-Apr-97
150 544001 MOMOBU VENTURES LTD 18-Jun-97
151 544011  SKYSCRAPER  LIMITED 13-Apr-00
152 544227  NAISHA GARDENS LIMITED 14-Feb-90
153 544231 FIRE WORKS TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED 24-Mar-98
154 545221 GIA INTERGLOBAL NIGERIA LTD 22-Aug-96
155 545221 AMOKA GROUP 22-Aug-96
156 545399 ASBAB NIG LTD 16-Mar-94
157 545841 FODALCO UNIVERSAL SERVICES LTD. 18-May-00
158 546121 GREEN GRASS GLOBAL SERVICES LIMITED 28-Feb-96
159 546442 PLATINUM VENTURES LTD 7-Feb-95
160 546462 NIGERIAN-AMERICAN BANK LIMITED 7-Aug-96
161 546551 INTEGRATED ESTATE DEVELOPMENT LTD 4-Nov-94
162 546601 EXCELLENT INSURANCE BROKERS 25-May-98
163 546642 HASSAN AND ASSOCIATES LIMITED 10-Jan-96
164 547331 D.C.M  &  VENTURES  NIG  LTD 17-Apr-95
165 547531 GAAT INVESTMENT LTD 9-Jan-96
166 547775 MAIMALARI NIG. LTD 22-Apr-98
167 547832 BENMELA INVESTMENT NIGERIA LIMITED 16-Apr-97
168 547860 SHEMOMA NIGERIA LIMITED 23-Mar-00
169 548772 LIRA INVESTMENT NIGERIA LIMITED 5-Mar-96
170 549913 KIME – KIME NIGERIA LIMITED 26-Jul-99
171 550430 NIGER-DOCK GLOBAL INVESTMENT LIMITED 14-Sep-00
172 551232 TELA NIGERIA LIMITED 12-Jan-99
173 551968 M J ENVIRONMENTAL CONSULT LIMITED 14-May-96
174 552025 TELE AIR NIGERIA LIMITED 16-May-90
175 552100 DAN DOLLARS MOTORS LIMITED 13-Nov-90
176 552110 JIFATU GENERAL  ENTERPRISES NIGERIA  LTD 15-Mar-05
177 552689 RIJID INTERGLOBAL SERVICES LIMITED 18-Jan-00
178 553110 GENTEL MARITIME ESTATE LTD 10-Oct-05
179 553221  ANALU (NIG) ENT. LTD 18-Mar-96
180 553441 MAVERRICK SERVICES LIMITED 7-Dec-97
181 554420 REQUITY NIG. LTD 11-Nov-97
182 556464 AM-PM GLOBAL NETWORK LIMITED 17-Jan-00
183 557640 GODIYA NIG. LTD 20-Feb-00
184 559198 GAFAM NIGERIA LIMITED 12-May-05
185 560071 WATERFIELD CONSTRUCTION COMPANY  LIMITED 14-Feb-07
186 561022 HOUSE FURNISHING CO. LTD 6-Feb-90
187 563231  LAHECABON NIG  LTD 3-Feb-97
188 564129 NAZIR NIGERIA LTD 9-Apr-96
189 564401 INTERCELLULAR NIGERIA PLC 6-May-99
190 564431 SIGMUND NIGERIA LIMITED 20-Jun-02
191 564471 JOINT NIG  LTD 4-Mar-98
192 564478 NEXTDORA NIG. LTD 14-Mar-00
193 564616 EXPRESS ED BETA LTD 26-Feb-96
194 565141 LENTO ALUMINIUM PLC 14-Mar-94
195 565527 MUALAT NIGERIA LIMITED 8-Mar-93
196 565541 HOLLYHOBBY NIG. LTD 27-May-98
197 565655 LOPIN NIGERIA LIMITED 17-Aug-98
198 566322 A.U GENERAL & SONS LTD 4-Jan-02
199 566985 LEAD PROPERTIES LIMITED 22-Jan-96
200 567567 WORLD  MISSION  AGENCY  LTD 17-Feb-97
201 567723 DOVICOM RESOURCES  LTD 18-Jun-97
202 567730 FAPLINS NIGERIA LIMITED 7-Dec-99
203 567734 AMBOY (NIGERIA) LIMITED 24-Aug-99
204 567818 KENSALLY PROMOTION LTD 19-Feb-01
205 567876 FUMAH FACILITY SERVICES LIMITED 12-Feb-96
206 569581 STARSHIP VENTURES NIGERIA LIMITED 14-Mar-95
207 569742 AL- MUSAFIR MOTORS LIMITED 20-Mar-00
208 571489 ADENIYI RAIMI ENT. NIG LTD 20-Feb-85
209 571877 KANGE ILIAM & SONS NIG LTD 22-Feb-85
210 572131 TOPWAY ENTERPRISES LIMITED 15-Jan-73
211 572131 TOPWAY ENTERPRISES LIMITED 15-Jan-95
212 573341 RANA OIL LTD 12-May-97
213 573567  STAPILETON NIG LTD 12-Feb-00
214 576451 NINI – OLA VENTURES LIMITED 15-Mar-10
215 576504 ED- ROSE NIG LTD 10-Sep-00
216 576602 YOUR  HEALTH INTERNATIONAL CO. LTD 7-Sep-00
217 576621 HUDSON DREDGING LTD 6-Dec-97
218 576622 NWEMMACO NIGERIA LTD 10-Apr-05
219 576632 KEY  UNIVERSAL CONCEPTS  LTD 10-Sep-00
220 576643 HALLIZOBATEEK MARCHADISE LTD 23-Jun-05
221 576755 SARJOON NIGERIA LTD 28-Aug-05
222 577663  ABYTEL NIGERIA LIMITED 15-Feb-00
223 577880 NORTH WEST QUADRANT DEVELOPMENT COMPANY LTD 9-Jul-07
224 578509 M/S ABBABO NIG LTD 30-Nov-98
225 580512 Dosali Enterprises Ltd 14-Mar-90
226 583422 ABUJA TECHNOLOGY VILLAGE FREE ZONE COMPANY LTD 30-Aug-00
227 583508 DESIGN PROPERTIES LIMITED 13-May-97
228 583672 ENVOY  ENTERPRISES  LIMITED 18-Jul-03
229 584410 HOUSE FURNISHING COMPANY LTD 5-May-98
230 585431 STARTREK TRAVELER LTD 21-Jul-10
231 585644 AMSSCO LIMITED 20-Sep-00
232 586541 EXPOSEE LIMITED 27-May-97
233 587662 A.B W NIGERIA LTD 6-Jan-05
234 587663 ZUAHSIA NIGERIA LIMITED 12-May-00
235 587798 MOHAM & CO LTD 15-Aug-01
236 588960 OARWOOD PROPERTIES LIMITED 21-Jan-98
237 589224 DIVINE DIAG AND SCIENTIFIC ENT LTD 26-Oct-06
238 589901 WHITGOLD RESOURCES SERVICES NIGERIA LTD 6-Mar-06
239 589921 HAFANA NIGERIA LIMITED 11-Sep-02
240 596234 DANBO INTERNATIONAL LIMITED 12-May-05
241 596411

PHESO INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

 17-Jan-95
242 596421 EDGES ENV. SERVICES (NIG) LTD 10-Sep-10
243 596877 CROWN ESTATES LIMITED 12-May-05
244 597889 P. A NIGERIA LIMITED 6-Jan-10
245 598826 STATE HOUSE MULTI-PURPOSE COOPERATIVE LIMITED 9-Apr-08
246 598965

SEASONS HOME LIMITED

 15-May-00
247 599721 KUMBUR ESTATES LIMITED 17-Dec-10