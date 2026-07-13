Nigeria’s High Commissioner-Designate to Malaysia, Ambassador Ahmed Olatunji Sulu Gambari, has formally commenced his diplomatic assignment in Kuala Lumpur after presenting copies of his Letters of Credence to the Malaysian Ministry of Foreign Affairs.
The Ministry of Foreign Affairs disclosed this in a statement shared via its official X handle on Monday, July 13, 2026.
According to the ministry, Ambassador Gambari presented the copies of his Letters of Credence (copie d’usage) to Mr. Ikram bin Mohammad Ibrahim, the Chief of Protocol at Malaysia’s Ministry of Foreign Affairs.
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The ministry described the presentation as an important diplomatic milestone ahead of the formal submission of his Letters of Credence to His Majesty, Sultan Ibrahim, Yang di-Pertuan Agong of Malaysia.
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“The presentation marks an important diplomatic milestone preceding the formal presentation of his Letters of Credence to His Majesty, Sultan Ibrahim, Yang di-Pertuan Agong of Malaysia,” the ministry stated.
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Ambassador Gambari arrived in Kuala Lumpur on July 11, 2026, and officially assumed duty on Monday, July 13.