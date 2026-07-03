The Lagos State Fire and Rescue Service is currently curbing a fire outbreak at Bono Energy Terminal on Apapa – Oworonshoki Expressway, by Coconut Bus Stop, Olodi Apapa, Lagos.
Details later…
The Lagos State Fire and Rescue Service is currently curbing a fire outbreak at Bono Energy Terminal on Apapa - Oworonshoki Expressway, by Coconut Bus Stop, Olodi Apapa, Lagos....
The Lagos State Fire and Rescue Service is currently curbing a fire outbreak at Bono Energy Terminal on Apapa – Oworonshoki Expressway, by Coconut Bus Stop, Olodi Apapa, Lagos.
Details later…