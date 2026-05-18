The All Progressives Congress (APC) has released an updated list of senatorial aspirants barred from participating in the party’s forthcoming Senate primary elections.

The party disclosed the revised list in a statement issued by its National Publicity Secretary, Felix Morka.

According to the statement, the affected aspirants failed to secure clearance after undergoing the party’s screening process conducted by designated committees.

TVC News Online had earlier reported that the APC, on Monday, released a list of 47 senatorial aspirants not cleared to participate in the party’s Senate primary elections.

However, the updated list showed that 44 candidates were affected, as against the initial list which featured 47 disqualified aspirants.

Here is the full revised list of 44 disqualified senatorial aspirants:

1. Sen. Benson S. Agadaga — Bayelsa East

2. Daniel Effiong Asuquo — Cross River South

3. Oden Ibiang O. Ewa — Cross River Central

4. Dr Marian Nnamaka Ogoh-Ali — Delta North

5. Sen. Usman J. Wowo — FCT

6. Abubakar Umar Abdullahi — FCT

7. Adam Mouktar Mohammed — Jigawa South West

8. Sen. Garba Musa Mai Doki — Kebbi South

9. Kollo B. Jiya — Kwara North

10. Amb. Olutola John Onijala — Kwara South

11. Awolola Muritala — Kwara South

12. Adeleke Emmanuel Gbenga — Kwara South

13. Abdullahi Tanko Zubairu — Nasarawa South

14. Usman Muhammed Elegu — Nasarawa South

15. Alhaji Dr Yusuf Moh’d Agabi — Nasarawa South

16. Ari Ali Muhammed — Nasarawa South

17. Muhammed Rabiu Sadiq — Niger South

18. Hon. Muhammed Bello A. — Niger South

19. Bello Bawa Bwari — Niger East

20. Ademola Wasiu Alli — Oyo Central

21. Ajimobi Wasiu Adegboyega — Oyo North

22. Mr Kolapoboye Kola Daisi — Oyo South

23. Faozey Oladotun Nurudeen — Oyo Central

24. Hon. Hameed Afeez Repete — Oyo Central

25. Amb. Pst. Akinremi Alade Bolaji — Oyo South

26. Bello Abdullahi Bodejo — Taraba Central

27. Oyukaye Flag Amachree — Rivers West

28. Chief Dr. Tamunobaabo Wemike Danagogo — Rivers West

29. Jack-Rich Tein T.S — Rivers West

30. Banigo Ipalibo — Rivers West

31. Chief Barry Balera Mwara — Rivers South East

32. Hon. Hassan H. Kafayos — Yobe North

33. Sanusi Ibrahim Garachi — Zamfara Central

34. Aliyu Abubakar — Zamfara Central

35. Muhammad Bashir Maru — Zamfara Central

36. Hassan Muhammad Gusau — Zamfara Central

37. Abubakar H. Moriiki — Zamfara North

38. Bilyaminu Yusuf — Zamfara North

39. Isyaka Ajiya Anka — Zamfara West

40. Ibrahim Bala — Nasarawa West

41. Prof. Abdulkarim Abubakar Kana, SAN — Nasarawa West

42. Hon. Hamish Idris — Adamawa North

43. Hon. Abdurman Kwacham — Adamawa North

44. Donald Daunemigita — Bayelsa West