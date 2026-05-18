The All Progressives Congress (APC) has released an updated list of senatorial aspirants barred from participating in the party’s forthcoming Senate primary elections.
The party disclosed the revised list in a statement issued by its National Publicity Secretary, Felix Morka.
According to the statement, the affected aspirants failed to secure clearance after undergoing the party’s screening process conducted by designated committees.
TVC News Online had earlier reported that the APC, on Monday, released a list of 47 senatorial aspirants not cleared to participate in the party’s Senate primary elections.
However, the updated list showed that 44 candidates were affected, as against the initial list which featured 47 disqualified aspirants.
Here is the full revised list of 44 disqualified senatorial aspirants:
1. Sen. Benson S. Agadaga — Bayelsa East
2. Daniel Effiong Asuquo — Cross River South
3. Oden Ibiang O. Ewa — Cross River Central
4. Dr Marian Nnamaka Ogoh-Ali — Delta North
5. Sen. Usman J. Wowo — FCT
6. Abubakar Umar Abdullahi — FCT
7. Adam Mouktar Mohammed — Jigawa South West
8. Sen. Garba Musa Mai Doki — Kebbi South
9. Kollo B. Jiya — Kwara North
10. Amb. Olutola John Onijala — Kwara South
11. Awolola Muritala — Kwara South
12. Adeleke Emmanuel Gbenga — Kwara South
13. Abdullahi Tanko Zubairu — Nasarawa South
14. Usman Muhammed Elegu — Nasarawa South
15. Alhaji Dr Yusuf Moh’d Agabi — Nasarawa South
16. Ari Ali Muhammed — Nasarawa South
17. Muhammed Rabiu Sadiq — Niger South
18. Hon. Muhammed Bello A. — Niger South
19. Bello Bawa Bwari — Niger East
20. Ademola Wasiu Alli — Oyo Central
21. Ajimobi Wasiu Adegboyega — Oyo North
22. Mr Kolapoboye Kola Daisi — Oyo South
23. Faozey Oladotun Nurudeen — Oyo Central
24. Hon. Hameed Afeez Repete — Oyo Central
25. Amb. Pst. Akinremi Alade Bolaji — Oyo South
26. Bello Abdullahi Bodejo — Taraba Central
27. Oyukaye Flag Amachree — Rivers West
28. Chief Dr. Tamunobaabo Wemike Danagogo — Rivers West
29. Jack-Rich Tein T.S — Rivers West
30. Banigo Ipalibo — Rivers West
31. Chief Barry Balera Mwara — Rivers South East
32. Hon. Hassan H. Kafayos — Yobe North
33. Sanusi Ibrahim Garachi — Zamfara Central
34. Aliyu Abubakar — Zamfara Central
35. Muhammad Bashir Maru — Zamfara Central
36. Hassan Muhammad Gusau — Zamfara Central
37. Abubakar H. Moriiki — Zamfara North
38. Bilyaminu Yusuf — Zamfara North
39. Isyaka Ajiya Anka — Zamfara West
40. Ibrahim Bala — Nasarawa West
41. Prof. Abdulkarim Abubakar Kana, SAN — Nasarawa West
42. Hon. Hamish Idris — Adamawa North
43. Hon. Abdurman Kwacham — Adamawa North
44. Donald Daunemigita — Bayelsa West