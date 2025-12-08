In line with the Bank and Other Financial Institutions Act (BOFIA) 2020, and the Regulatory and Supervisory Guidelines for Bureaux De Change Operations in Nigeria 2024, the Central Bank of Nigeria (CBN) has approved a final license to 82 Bureaux De Change.
This was disclosed in a notice signed by Hakama Sidi Ali, the acting Director of Corporate Communications.
The CBN sent a further warning to unlicensed BDC operations and advised the public to stay aware of this development.
By this notice, only Bureaux De Change listed on the Bank’s website are authorised to operate from the effective date.
The approved BDC operators includes:
TIER 1
1. DULA GLOBAL BDC LTD
2. TRURATE GLOBAL BDC LTD
TIER 2
3. ABBUFX BDC LTD
4. ACHA GLOBAL BDC LTD
5. ARCTANGENT SWIFT BDC LTD
6. ASCENDANT BDC LTD
7. BARACAN BDC LTD
8. BERGPOINT BDC LTD
9. BRAVO MODEL BDC LTD
10. BRIMESTONE BDC LTD
11. BROWNSTONE BDC LTD
12. BUZZWALLET BDC LTD
13. CASHCODE BDC LTD
14. CHATTERED BDC LTD
15. CHRONICLES BDC LTD
16. COOL FOREX BDC LTD
17. CORPORATE EXCHANGE BDC LTD
18. COURTESY CURRENCY BDC LTD
19. DANYARO BDC LTD
20. DASHAD BDC LTD
21. DEVAL BDC LTD
22. DFS BDC LTD
23. EASY CASH BDC LTD
24. ELEM BDC LTD
25. E-LOYS BDC LTD
26. ELOGOZ BDC LTD
27. ENDUF BDC LTD
28. EVER JOY GOLD BDC LTD
29. EXCEL RUYA FOREX BDC LTD
30. FABFOREX BDC LTD
31. FELLOM BDC LTD
32. FINE BDC LTD
33. FORMAT BDC LTD
34. GENELO BDC LTD
35. GENTLE BREEZE BDC LTD
36. GRACEFUL GLORY AND HUMILITY BDC LTD
37. GREENGATE BDC LTD
38. GREENVAULT BDC LTD
39. HAZON CAPITAL BDC LTD
40. HIGH-POINT BDC LTD
41. I & I EXCHANGE BDC LTD
42. IBN MARYAM BDC LTD
43. JOURNEY WELL BDC LTD
44. KEEPERS BDC LTD
45. KHADHOUSE SOLUTIONS BDC LTD
46. KIMMELEX BDC LTD
47. KINGSOFT ATLANTIC BDS LTD
48. M.S. ALHERI BDC LTD
49. MASTERS BDC LTD
50. MCMENA BDC LTD
51. MKOC BDC LTD
52. MKS BDC LTD
53. MR J GOLD BDC LTD
54. MUSDIG BDC LTD
55. MZ FOREX BDC LTD
56. NEU BDC LTD
57. NETVALUE BDC LTD
58. NEW WAVE BDC LTD
59. NOTABLE AND KINGSTON BDC LTD
60. PILCROW BDC LTD
61. RAPID BDC LTD
62. RIGHTWAY BDC LTD
63. RWANDA BDC LTD
64. SABLES BDC LTD
65. SAFETRANZ BDC LTD
66. SAMFIK BDC LTD
67. SEVENLOCKS BDC LTD
68. SHAPEARL BDC LTD
69. SIMTEX BDC LTD
70. SOLID WHITE BDC LTD
71. ST. NICHOLAS GLOBAL BDC LTD
72. TOPFIRST UNIQUE MULTICHOICE BDC LTD
73. TOPGATE BDC LTD
74. TRAVELLER’S CHOICE BDC LTD
75. TUCA GLOBAL BDC LTD
76. TURBOVA BDC LTD
77. TURN-UP BDC LTD
78. UNIGO BDC LTD
79. VICTORY AHEAD BDC LTD
80. WHITEWAY WWW BDC LTD
81. YUND GLOBAL LINK BDC LTD
82. ZAMAD FOREX BDC LTD