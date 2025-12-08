In line with the Bank and Other Financial Institutions Act (BOFIA) 2020, and the Regulatory and Supervisory Guidelines for Bureaux De Change Operations in Nigeria 2024, the Central Bank of Nigeria (CBN) has approved a final license to 82 Bureaux De Change.

This was disclosed in a notice signed by Hakama Sidi Ali, the acting Director of Corporate Communications.

The CBN sent a further warning to unlicensed BDC operations and advised the public to stay aware of this development.

By this notice, only Bureaux De Change listed on the Bank’s website are authorised to operate from the effective date.

The approved BDC operators includes:

TIER 1

1. DULA GLOBAL BDC LTD

2. TRURATE GLOBAL BDC LTD

TIER 2

3. ABBUFX BDC LTD

4. ACHA GLOBAL BDC LTD

5. ARCTANGENT SWIFT BDC LTD

6. ASCENDANT BDC LTD

7. BARACAN BDC LTD

8. BERGPOINT BDC LTD

9. BRAVO MODEL BDC LTD

10. BRIMESTONE BDC LTD

11. BROWNSTONE BDC LTD

12. BUZZWALLET BDC LTD

13. CASHCODE BDC LTD

14. CHATTERED BDC LTD

15. CHRONICLES BDC LTD

16. COOL FOREX BDC LTD

17. CORPORATE EXCHANGE BDC LTD

18. COURTESY CURRENCY BDC LTD

19. DANYARO BDC LTD

20. DASHAD BDC LTD

21. DEVAL BDC LTD

22. DFS BDC LTD

23. EASY CASH BDC LTD

24. ELEM BDC LTD

25. E-LOYS BDC LTD

26. ELOGOZ BDC LTD

27. ENDUF BDC LTD

28. EVER JOY GOLD BDC LTD

29. EXCEL RUYA FOREX BDC LTD

30. FABFOREX BDC LTD

31. FELLOM BDC LTD

32. FINE BDC LTD

33. FORMAT BDC LTD

34. GENELO BDC LTD

35. GENTLE BREEZE BDC LTD

36. GRACEFUL GLORY AND HUMILITY BDC LTD

37. GREENGATE BDC LTD

38. GREENVAULT BDC LTD

39. HAZON CAPITAL BDC LTD

40. HIGH-POINT BDC LTD

41. I & I EXCHANGE BDC LTD

42. IBN MARYAM BDC LTD

43. JOURNEY WELL BDC LTD

44. KEEPERS BDC LTD

45. KHADHOUSE SOLUTIONS BDC LTD

46. KIMMELEX BDC LTD

47. KINGSOFT ATLANTIC BDS LTD

48. M.S. ALHERI BDC LTD

49. MASTERS BDC LTD

50. MCMENA BDC LTD

51. MKOC BDC LTD

52. MKS BDC LTD

53. MR J GOLD BDC LTD

54. MUSDIG BDC LTD

55. MZ FOREX BDC LTD

56. NEU BDC LTD

57. NETVALUE BDC LTD

58. NEW WAVE BDC LTD

59. NOTABLE AND KINGSTON BDC LTD

60. PILCROW BDC LTD

61. RAPID BDC LTD

62. RIGHTWAY BDC LTD

63. RWANDA BDC LTD

64. SABLES BDC LTD

65. SAFETRANZ BDC LTD

66. SAMFIK BDC LTD

67. SEVENLOCKS BDC LTD

68. SHAPEARL BDC LTD

69. SIMTEX BDC LTD

70. SOLID WHITE BDC LTD

71. ST. NICHOLAS GLOBAL BDC LTD

72. TOPFIRST UNIQUE MULTICHOICE BDC LTD

73. TOPGATE BDC LTD

74. TRAVELLER’S CHOICE BDC LTD

75. TUCA GLOBAL BDC LTD

76. TURBOVA BDC LTD

77. TURN-UP BDC LTD

78. UNIGO BDC LTD

79. VICTORY AHEAD BDC LTD

80. WHITEWAY WWW BDC LTD

81. YUND GLOBAL LINK BDC LTD

82. ZAMAD FOREX BDC LTD