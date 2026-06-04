The Council of Legal Education has published an updated list of 117 universities approved to run Bachelor of Laws (LL.B) programmes in Nigeria, reiterating that only graduates from accredited institutions will be eligible for admission into the Nigerian Law School.

The council listed the approved universities as follows:

Abia State University, Uturu

Achievers University, Owo

ADVERTISEMENT

 

Adamawa State University, Mubi

Adekunle Ajasin University, Akungba-Akoko

Adeleke University, Ede

Admiralty University, Ibusa

Afe Babalola University, Ado-Ekiti

ADVERTISEMENT

 

Ahmadu Bello University, Zaria

Ajayi Crowther University, Oyo

Al-Ansar University, Maiduguri

Al-Hikmah University, Ilorin

Alex Ekwueme Federal University, Ndufu-Alike

ADVERTISEMENT

 

American University of Nigeria, Yola

Ambrose Alli University, Ekpoma

Anchor University, Ayobo

Arthur Jarvis University, Akpabuyo

Ave Maria University, Piyanko

ADVERTISEMENT

 

Azman University, Kano

Babcock University, Ilishan-Remo

Bauchi State University, Gadau

Bayero University, Kano

Baze University, Abuja

ADVERTISEMENT

 

Benson Idahosa University, Benin City

Bingham University, Karu

Bowen University, Iwo

Caleb University, Imota

Chrisland University, Abeokuta

ADVERTISEMENT

 

Christopher University, Mowe

Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University, Igbariam

Confluence University of Science and Technology, Osara

Crescent University, Abeokuta

Delta State University, Abraka

ADVERTISEMENT

 

Ebonyi State University, Abakaliki

Edwin Clark University, Kiagbodo

Edo State University, Uzairue

Ekiti State University, Ado-Ekiti

El-Amin University, Minna

ADVERTISEMENT

 

Elizade University, Ilara-Mokin

Enugu State University of Science and Technology, Agbani

Federal University, Dutsin-Ma

Federal University, Lokoja

Federal University, Otuoke

ADVERTISEMENT

 

Federal University, Wukari

Fountain University, Osogbo

Godfrey Okoye University, Enugu

Gombe State University, Gombe

Gregory University, Uturu

ADVERTISEMENT

 

Hensard University, Toru-Orua

Ibrahim Badamasi Babangida University, Lapai

Igbinedion University, Okada

Imo State University, Owerri

Joseph Ayo Babalola University, Ikeji-Arakeji

ADVERTISEMENT

 

Kingsley Ozumba Mbadiwe University, Ogboko

Koladaisi University, Ibadan

Kwara State University, Malete

Lagos State University, Ojo

Lead City University, Ibadan

ADVERTISEMENT

 

Madonna University, Okija

Maduka University, Enugu

Margaret Lawrence University, Abuja

National Open University of Nigeria, Abuja

Nigeria Police Academy, Wudil

ADVERTISEMENT

 

Nile University of Nigeria, Abuja

Modibbo Adama University, Yola

Nasarawa State University, Keffi

Newgate University, Minna

Niger Delta University, Wilberforce Island

ADVERTISEMENT

 

Nigerian British University, Asa

Nnamdi Azikiwe University, Awka

North-Eastern University, Gombe

Northwest University, Kano

Northwest University, Sokoto

ADVERTISEMENT

 

Novena University, Ogume

Obafemi Awolowo University, Ile-Ife

Olabisi Onabanjo University, Ago-Iwoye

Osun State University, Osogbo

Peter University, Achina-Onneh

ADVERTISEMENT

 

Philomath University, Abuja

Plateau State University, Bokkos

Prince Abubakar Audu University, Anyigba

Redeemer’s University, Ede

Renaissance University, Ugbawka

ADVERTISEMENT

 

Rivers State University, Port Harcourt

Salem University, Lokoja

Skyline University, Kano

Sokoto State University, Sokoto

Southern Atlantic Polytechnic University, Uyo

ADVERTISEMENT

 

Summit University, Offa

Tai Solarin University of Education, Ijagun

Taraba State University, Jalingo

University of Abuja

University of Benin

ADVERTISEMENT

 

University of Calabar

University of Ibadan

University of Ilorin

University of Jos

University of Lagos

ADVERTISEMENT

 

University of Maiduguri

University of Nigeria, Nsukka

University of Port Harcourt

University of Uyo

Umaru Musa Yar’Adua University, Katsina

ADVERTISEMENT

 

Veritas University, Abuja

Western Delta University, Oghara

Yobe State University, Damaturu

Yusuf Maitama Sule University, Kano

Zamfara State University, Talata Mafara

ADVERTISEMENT

 

Coal City University, Enugu

University of Mkar, Mkar

Greenfield University, Kaduna

PAMO University of Medical Sciences, Port Harcourt

Atiba University, Oyo

ADVERTISEMENT

 

Thomas Adewumi University, Oko

African Heritage Institution, Kano

Hillside University of Science and Technology, Okemesi-Ekiti

Khalifa Isyaku Rabiu University, Kano

Maryam Abacha American University of Nigeria, Kano

ADVERTISEMENT

 

The council warned that institutions not on the list are not authorised to run law programmes, adding that graduates from unaccredited universities will not be admitted into the Nigerian Law School.

https://x.com/i/status/2062442982096114144

It urged prospective students and parents to always verify the accreditation status of any university before accepting admission, stressing its commitment to upholding standards in legal education.