The Council of Legal Education has published an updated list of 117 universities approved to run Bachelor of Laws (LL.B) programmes in Nigeria, reiterating that only graduates from accredited institutions will be eligible for admission into the Nigerian Law School.
The council listed the approved universities as follows:
Abia State University, Uturu
Achievers University, Owo
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Adamawa State University, Mubi
Adekunle Ajasin University, Akungba-Akoko
Adeleke University, Ede
Admiralty University, Ibusa
Afe Babalola University, Ado-Ekiti
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Ahmadu Bello University, Zaria
Ajayi Crowther University, Oyo
Al-Ansar University, Maiduguri
Al-Hikmah University, Ilorin
Alex Ekwueme Federal University, Ndufu-Alike
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American University of Nigeria, Yola
Ambrose Alli University, Ekpoma
Anchor University, Ayobo
Arthur Jarvis University, Akpabuyo
Ave Maria University, Piyanko
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Azman University, Kano
Babcock University, Ilishan-Remo
Bauchi State University, Gadau
Bayero University, Kano
Baze University, Abuja
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Benson Idahosa University, Benin City
Bingham University, Karu
Bowen University, Iwo
Caleb University, Imota
Chrisland University, Abeokuta
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Christopher University, Mowe
Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University, Igbariam
Confluence University of Science and Technology, Osara
Crescent University, Abeokuta
Delta State University, Abraka
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Ebonyi State University, Abakaliki
Edwin Clark University, Kiagbodo
Edo State University, Uzairue
Ekiti State University, Ado-Ekiti
El-Amin University, Minna
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Elizade University, Ilara-Mokin
Enugu State University of Science and Technology, Agbani
Federal University, Dutsin-Ma
Federal University, Lokoja
Federal University, Otuoke
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Federal University, Wukari
Fountain University, Osogbo
Godfrey Okoye University, Enugu
Gombe State University, Gombe
Gregory University, Uturu
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Hensard University, Toru-Orua
Ibrahim Badamasi Babangida University, Lapai
Igbinedion University, Okada
Imo State University, Owerri
Joseph Ayo Babalola University, Ikeji-Arakeji
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Kingsley Ozumba Mbadiwe University, Ogboko
Koladaisi University, Ibadan
Kwara State University, Malete
Lagos State University, Ojo
Lead City University, Ibadan
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Madonna University, Okija
Maduka University, Enugu
Margaret Lawrence University, Abuja
National Open University of Nigeria, Abuja
Nigeria Police Academy, Wudil
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Nile University of Nigeria, Abuja
Modibbo Adama University, Yola
Nasarawa State University, Keffi
Newgate University, Minna
Niger Delta University, Wilberforce Island
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Nigerian British University, Asa
Nnamdi Azikiwe University, Awka
North-Eastern University, Gombe
Northwest University, Kano
Northwest University, Sokoto
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Novena University, Ogume
Obafemi Awolowo University, Ile-Ife
Olabisi Onabanjo University, Ago-Iwoye
Osun State University, Osogbo
Peter University, Achina-Onneh
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Philomath University, Abuja
Plateau State University, Bokkos
Prince Abubakar Audu University, Anyigba
Redeemer’s University, Ede
Renaissance University, Ugbawka
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Rivers State University, Port Harcourt
Salem University, Lokoja
Skyline University, Kano
Sokoto State University, Sokoto
Southern Atlantic Polytechnic University, Uyo
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Summit University, Offa
Tai Solarin University of Education, Ijagun
Taraba State University, Jalingo
University of Abuja
University of Benin
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University of Calabar
University of Ibadan
University of Ilorin
University of Jos
University of Lagos
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University of Maiduguri
University of Nigeria, Nsukka
University of Port Harcourt
University of Uyo
Umaru Musa Yar’Adua University, Katsina
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Veritas University, Abuja
Western Delta University, Oghara
Yobe State University, Damaturu
Yusuf Maitama Sule University, Kano
Zamfara State University, Talata Mafara
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Coal City University, Enugu
University of Mkar, Mkar
Greenfield University, Kaduna
PAMO University of Medical Sciences, Port Harcourt
Atiba University, Oyo
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Thomas Adewumi University, Oko
African Heritage Institution, Kano
Hillside University of Science and Technology, Okemesi-Ekiti
Khalifa Isyaku Rabiu University, Kano
Maryam Abacha American University of Nigeria, Kano
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The council warned that institutions not on the list are not authorised to run law programmes, adding that graduates from unaccredited universities will not be admitted into the Nigerian Law School.
https://x.com/i/status/2062442982096114144
It urged prospective students and parents to always verify the accreditation status of any university before accepting admission, stressing its commitment to upholding standards in legal education.