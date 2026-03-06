President Bola Ahmed Tinubu has approved the posting of 65 ambassadors to Nigerian diplomatic missions across the world.
The list includes 31 non-career and 34 career ambassadors who were earlier confirmed by the Nigerian Senate in December.
According to the Ministry of Foreign Affairs, the postings cover several countries as well as the country’s mission to the United Nations.
Among the non-career envoys are Grace Bent posted to Togo, Ita Enang to South Africa, Reno Omokri to Mexico, Lateef Kayode Are to the United States and Femi Fani-Kayode to Germany.
Others include Isaac Folorunso Adewole who will serve in Canada, Jimoh Ibrahim as Nigeria’s Permanent Representative to the United Nations and Abdulrahman Bello Dambazau posted to China.
In the career ambassador category, postings include Mohammed Mahmud Lele to Algeria, Jane Adams Michael to Jamaica, Segun Ige to Lebanon and Haidara Mohammed Idris to the Netherlands.
The ministry said it has already received agrément from the United Kingdom for the High Commissioner-designate, Aminu Dalhatu, while France has also granted agrément for Ambassador Ayo Oke.
It added that nominations of the other envoys have been communicated to their respective host countries with requests for agrément in line with standard diplomatic procedures.
President Tinubu has also directed the Ministry of Foreign Affairs to immediately commence an induction programme for the ambassadors-designate and High Commissioners ahead of their deployment to their respective missions.
See Full List Below…
POSTINGS OF NON-CAREER AMBASSADORS / HIGH COMMISSIONERS
S/N NAME MISSION APPROVED
1. SENATOR GRACE BENT: LOME-TOGO
2. SEN. ITA ENANG: SOUTH AFRICA
3. IKPEAZU VICTOR: SPAIN
4. NKECHI LINDA UFOCHUKWU: TEL-AVIV, ISRAEL
5. MAHMUD YAKUBU: QATAR
6. PAUL OGA ADIKWU: THE VATICAN CITY HOLY SEE
7. VICE ADMIRAL IBOK-ETE EKWE IBAS: THE PHILIPPINES
8. MR. RENO OMOKRI: MEXICO CITY, MEXICO
9. HON. (ENGR.) ABASI BRAIMAH (FMHR): BUDAPEST, HUNGARY
10. MRS. ERELU ANGELA ADEBAYO: PORTUGAL
11. BARR. OLUMILUA OLUWAYIMIKA AYOTUNWA: TOKYO, JAPAN
12. RT. HON. UGWUANYI IFEANYI LAWRENCE: ATHENS, GREECE
13. BARR. CHIOMA PRISCILLA OHAKIM: WARSAW, POLAND
14. AMINU DALHATU: UNITED KINGDOM, UK
15. LT. GEN ABDULRAHMAN BELLO DAMBAZAU: BEIJING, CHINA
16. HON. TASIU MUSA MAIGARI: GAMBIA
17. OLUFEMI PEDRO: AUSTRALIA
18. BARR. MUHAMMED UBANDOMA ALIYU: ARGENTINA
19. LATEEF KAYODE ARE: USA
20. AMB. JOSEPH SOLA IJI: RUSSIA
21. SEN. JIMOH IBRAHIM: UN PERMANENT REPRESENTATIVE
22. FEMI FANI KAYODE: GERMANY
23. PROF. ISAAC FOLORUNSO ADEWOLE: OTTAWA, CANADA
24. AJIMOBI FATIMA FLORENCE (F): AUSTRIA
25. MRS. LOLA AKANDE (F): SWEDEN
26. AYODELE OKE: FRANCE
27. YAKUBU N. GAMBO: SAUDI ARABIA
28. SENATOR PROF. NORA LADI DADUUT: SEOUL, SOUTH KOREA
29. BARR. ONUEZE CHUKWUJIKA JOE OKOCHA SAN: DUBLIN
30. DR. KULU HARUNA ABUBAKAR: TUNIS, TUNISIA
31. RT. HON. JERRY SAMUEL MANWE: PORT OF SPAIN, T&T
POSTINGS OF CAREER AMBASSADORS / HIGH COMMISSIONERS LIST
S/N NAME MISSION APPROVED
1. AMB. NWABIOLA EZENWA CHUKWUMEKA: COTE D’IV/OIRE
2. BESTO MAIMUNA IBRAHIM: NIAMEY-NIGER
3. MONICA OKWUCHUKWU ENEBECHI: SAO TOME, STP
4. AMB. MOHAMMED MAHMUD LELE: ALGIERS-ALGERIA
5. ENDONI SYNDOPH PAEBI: OUAGADOUGOU-BURKINA FASO
6. AHMED MOHAMMED MONGUNO: CAIRO EGYPT
7. AMB.JANE ADAMS (NEE OKON) MICHAEL (F): KINGSTON-JAMAICA
8. AMB. CLARK-OMERU ALEXANDRA (F): LUSAKA-ZAMBIA
9. CHIMA GEOGGREY LIOMA DAVID: BAMAKO-MALI
10. AMB. ODUMAH YVONNE EHINOSEN: MALABO –E/GUINEA
11. AMB WASA SEGUN IGE: BEIRUT, LEBANON
12. RUBEN ABIMBOLA SAMUEL (F): ROME, ITALY
13. AMB.ONAGA OGECHUKWU KINGSLEY: MAPUTO, MOZAMBIQUE
14. AMB.MAGAJI UMAR: KINSASHA, DR CONGO
15. AMB.MUHAMMAD SAIDU DAHIRU: NEW DELHI-INDIA
16. AMB. ABDUSSALAM HABU ZAYYAD: DAKAR-SENEGAL
17. AMB SHEHU ILU BARDE: ACCRA GHANA
18. AMB.AMINU NASIR: ETHIOPIA
19. ABUBAKAR MUSA MUSA: N’DJAMENA, CHAD
20. AMB. HAIDARA MOHAMMED IDRIS: THE HAGUE-NETHERLANDS
21. AMB.BAKO ADAMU UMAR: RABAT-MOROCCO
22. AMB. SULU GAMBARI OLATUNJI AHMED: MALAYSIA
23. AMB.ROMATA MOHAMMED OMOBOLANLE (F): TANZANIA
24. AMB. SHAGA JOHN SHAMAH: BOTSWANA
25. SALAU, HAMZA MOHAMMED: TEHRAN, IRAN
26. AMB.IBRAHIM DANLAMI: KENYA
27. IBRAHIM ADEOLA MOPELOLA (F): COTONOU-BENIN
28. AMB.AYENI ADEBAYO EMMANUEL: BRUSSELS, BELGIUM
29. AMB.AKANDE WAHAB ADEKOLA: BERNE-SWITZERLAND
30. AMB. AREWA (NEE ADEDOKUN) ESTHER (F): WINDHOEK-NAMIBIA
31. AMB.GERGADI JOSEPH JOHN: LIBREVILLE-GABON
32. AMB. LUTHER OGBOMODE AYO-KALATA (F): SIERRA LEONE
33. DANLADI YAKUBU NYAKU : KHARTOUM-SUDAN
34. BELLO DOGON-DAJI HALIRU: BANGKOK, THAILAND