195 new cases of #COVID19 have been reported in Nigeria.

82-Lagos

30-Kano

19-Zamfara

18-Sokoto

10-Borno

9-FCT

8-Oyo

5-Kebbi

5-Gombe

4-Ogun

3-Katsina

1-Kaduna

1-Adamawa

This brings to 3145, the total number of confirmed cases of #COVID19 in Nigeria

Discharged: 534

Deaths: 103