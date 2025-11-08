Super Eagles head coach, Eric Chelle, has announced a 24-man squad for Nigeria’s campaign in the 2026 FIFA World Cup playoffs.
The roster features captain William Troost-Ekong, star forward Victor Osimhen, goalkeeper Stanley Nwabali, and defenders Bright Osayi-Samuel and Calvin Bassey.
Midfielders Alex Iwobi, Benjamin Fredericks, Frank Onyeka, Wilfred Ndidi, Samuel Chukwueze, and Ademola Lookman also made the list.
Chelle recalled goalkeeper Maduka Okoye and Spain-based winger Chidera Ejuke, while Raphael Onyedika, Tolu Arokodare, Jerome Akor Adams, and Olakunle Olusegun earned selections following strong club performances.
The squad will assemble in Rabat, Morocco, on Monday, November 10, ahead of their semi-final clash against Gabon at the 22,000-capacity Complexe Sportif Prince Héritier Moulay El Hassan next Thursday.
Full Squad:
Goalkeepers: Stanley Nwabali (Chippa United, South Africa); Amas Obasogie (Singida Blackstars, Tanzania); Maduka Okoye (Udinese FC, Italy)
Defenders: William Troost-Ekong (Al-Kholood, Saudi Arabia); Calvin Bassey (Fulham FC, England); Oluwasemilogo Ajayi (Hull City, England); Bright Osayi-Samuel (Birmingham City, England); Bruno Onyemaechi (Olympiakos, Greece); Chidozie Awaziem (Nantes FC, France); Zaidu Sanusi (FC Porto, Portugal); Benjamin Fredericks (Dender FC, Belgium)
Midfielders: Alex Iwobi (Fulham FC, England); Frank Onyeka (Brentford FC, England); Alhassan Yusuf Abdullahi (New England Revolution, USA); Wilfred Ndidi (Besiktas FC, Turkey); Raphael Onyedika (Club Brugge, Belgium)
Forwards: Ademola Lookman (Atalanta BC, Italy); Samuel Chukwueze (Fulham FC, England); Victor Osimhen (Galatasaray FC, Turkey); Moses Simon (Paris FC, France); Chidera Ejuke (Sevilla FC, Spain); Tolu Arokodare (Wolverhampton Wanderers, England); Akor Adams (Sevilla FC, Spain); Olakunle Olusegun (Pari Nizhny Novgorod, Russia)