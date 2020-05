220 new cases of #COVID19 have been reported in Nigeria.

62-Lagos

52-FCT

31-Kaduna

13-Sokoto

10-Kebbi

9-Yobe

6-Borno

5-Edo

5-Bauchi

4-Gombe

4-Enugu

4-Oyo

3-Zamfara

2-Nasarawa

2-Osun

2-Ebonyi

2-Kwara

2-Kano

2-Plateau

The total number of confirmed cases now stand at 2388.

Discharged: 385

Deaths: 85