In furtherance of efforts to improve governance and service delivery to the people of Ondo State, Governor Lucky Aiyedatiwa has authorised the appointment of new Senior Special Assistants (SSAs) and Special Assistants (SAs).
The new appointments are spread across the 18 Local Government Areas, 33 Local Council Development Areas (LCDAs) and 203 Wards in the State.
The new appointees are:
SENIOR SPECIAL ASSISTANTS (SSAs)
1 HON. OMOTAYO ABIDAKUN
2 HON AKINTOYE ALBERT
3 AKINDELE ADENIYI
4 HON FOLAWE SIPASI
5 MICHEAL BOLODEOKU
6 HON ISIAKA ELEGBERUNIBON
7 CHIEF LADI TENABE
8 BARR FOLAJIMI OLASEHINDE VICENTE
9 BAR CLEMENT KOLAPO OJO
10 HON SOLA OLUYEDE
11 SOLOMON ELEFOLA
12 BARR. AJIMOTOKIN OLUSEGUN
13 EWATOMILOLA EMIOLA
14 AKINROTOYE OLAFUSI KEHINDE
15 HON OLAMIGOKE BUSAYO FRANCIS
16 ADESEMOYE ADEDAPO OLASEINDE
17 MRS MORENIKEJI ALAGA
18 ALEX OLADIMEJI
19 OLOWUJUNI SHEDRACK
20 NICHOLAS AKINBIOLA
21 HON. SOLOMON ADEJARE ADEYEFA
22 OLUYEMI FASIPE
23 BAYO OLATUNJI SEGEDE
24 PHILEMON EBIESUWA
25 ABIDEMI IWAJOMO
26 GBAMILA TAIWO
27 AKIN OMOJUWA
28 HON DARIJIMI LOGO
SPECIAL ASSISTANTS (SAs)
1 SOLA NERI
2 HON OLANIYI ENI-OLOTU
3 ADEOLU IWAKUN
4 HON MAKINDE OLANREWAJU
5 OMOTAYO VINCENT OLIBAMOYO
6 HON BUNMI OLAWOYE
7 MRS RONKE TASHILANI
8 HON IDEBI MICHAEL
9 ALHAJA RAFAT AHMED
10 HON IDEBI MICHAEL
11 HON NAJEEM ADEGBOYE
12 MR FADOJU SUNDAY OLANIYI
13 DR ADEMOLA ADEGBOYE
14 ALIU OLALEKAN
15 ROBERT AKINKUNMI
16 FELIX ESAN
17 SOLA ADEGBOLA
18 TOYIN BENSON
19 OLORUNTOBA MICHAEL SUNKANMI
2 0BOSEDE SAMA
21 HON SHOLA ALAJO
22 RABIU OLUWASEGUN KAYODE
23 ABEGUNDE TAYO
24 OMOLAYO TOPE
25 OLASUNKANMI AKINROGBE
26 OLADIMEJI OLANREWAJU
27 OLABODE ANIMASAHUN
28 MRS OLAYINKA O. ANUNOBI
29 MRS FAMUSIWA ODUNAYO
30 MR WALE THOMAS
31 MR JIMOH YINUS
32 MRS FUNKE ARUNA
33 TOLU ILORI OGUNBADEJO
34 OLALEYE OLADIMEJI AJEGUNMA
35 MAXWELL OMOSUWA
36 AZEEZ OLATUNDE OLAYINKA
37 OLADIMEJI OKEYEMI OLUWAKEMI
38 IJASAN WILLSON OLARINDE
39 OMOLARA AKINROGBE
40 OLABISI BALOGUN
41 OROFIN OGOOLUWA
42 SIJU OMONOJO
43 RT. HON DAISI ODOGUN
44 DR. OMOTOSHO SALIU ADEWOLE
45 MRS. ADEJORE LYDIA
46 ELIJAH AKINLOYE BALOGUN
47 DAVID GODSPOWER ILAYE
48 HON CENSUS OGBARO
49 TOPE GLORY MESHACK
50 HON BUNMI OSABIYA
51 TUNDE OWANIKI
52 JUSTINA MAFOLABOMI
53 JOHN IFEOLUWA AWODEYI
54 SALIU MUMUNI
55 OSENI MUYIDEEN
56 AIDI FATAI
57 ROTIMI EKUNDAYO
58 AGUDA SUNDAY
59 LATEEF BALOGUN
60 UARUDEEN ABDULASIS
61 FOLASHADE BALOGUN
62 OGUNMODEDE MAGARET ATINUKE
63 SALIU ADEYEMI
64 RAZAK TAIWO IBILOYE
65 LATEEF AHMED
66 OLUGBENGA AJAYI
67 MRS YINKA OGUNLEYE
68 FAUSATBALOGUN
69 HON ADE PELEMO
70 ROTIMI KAREEM
71 OGUNGBEMI FASANSI KEHINDE
72 ENAS MOHAMMED
73 ADEOLA R. FYNCH
74 OLATUNBOSUN OGUNLEYE
75 OLAGUNJU OLASEHINDE
76 ALHAJA F. I. GIDADO
77 ABIODUN KIKIOWO
78 HON JULIUS MESHE
79 PRINCESS OREOLUWA AGBAYEWA
80 LAWRENCE OWOLANKE
81 ANTHONY MAYOWA OGUNMODEDE
82 ALADE MARGRET ABIOLA
83 AKOSILE OYENIYI OYEYINKA
84 MR AMIMI JULIUS FOLUSO
85 DAPO ADEPOJU
86 AKINTOYE OLATUNJI
87 OLAJIDE OLABISI-OJO
88 MR FALEYE SUNDAY
89 EWAJANE SAMSON KAYODE
90 TITI OPARINDE
91 MR JIMOH TOSIN
92 MR LATEEF BALOGUN
93 MUYIWA ADEBAYO
94 REV TAYO ABISOLA
95 OJO AJAYI
96 OLAWALE EDDO
97 PAUL ADENIYI
98 OLAYINKA JOHNSON MODUPE
99 HON DELE FAGORIOLA
100 YEMISI ALADESAYE
101 SODIQ WILLIAMS
102 HON IDOWU AKINSOLA
103 TUYI FATUKASI
104 AYODELE ADEWOLE
105 AJULO OLAWALE
106 MR OMOSEKE OLAWALE
107 OMOTUNMISE TOKUNBO
108 MICHEAL AFOLABI
109 MRS OBAYA
110 TOPE ALUKO
111 DAMILOLA ABBEY
112 ADEFISOYE HAMMED
113 MR ADEUTI OLUMIDE
114 MR OLAWOLE SUNDAY
115 HON HENRY OLATUJA
116 OLONIMOYO OLUBUNMI
117 MR ADEGUNLOYE FIOYE
118 AKINYO TOBI
119 HON BIYI AYANNOLA
120 AKINIOYE LANRE
121 JOSIAH ADEWOLE
122 HON OMOKINSUN SUNDAY
123 AKINDE ABIMBOLA SILAS
124 ENIOLA ISAAC
125 OLANEGAN OLADIMEJI
126 ADEREMI OYEWOLE
127 ENGR AKIN AKINBAMIDO
128 PASTOR MARCUS ADEOTI
129 MR ANDREW ADENODI
130 JIMOH IBRAHIM131DR ANTHONY ENIOLA
132 COMRADE OMOTAYO
133 HON FATAI OLUGUNA
134 OMOLERE AKINRINMADE
135 MRS MOPELOLA DINYO
136 MRS RALIAT ADENIKE OLAWOYE
137 JOHNSON OLAWOLE AKINLOSOTU
138 ADEBOYE TAOFEEK EWENLA
139 ADEALA ADEMULEGUN
140 ABIOLA FAYEHUN
141 MR FOLAMI RICHARD AKINTEWE
142 CHIEF MRS GRACE AKINRIBIDE
143 TAOFEEK AZEEZ
144 HON IFEOLU LASAN
145 MR BANKOLE ADEGBULUGBE
146 HABIB YEKINI
147 WALE AYEJUNI
148 PIPE IKOTUN
149 AKINTUNDE JOHN FOLAJIMI
150 FLORENCE OLAWOYE
151 OYETUNDE MUKAILA AKEREKORO
152 MRS BOLAJOKO OYEDELE
153 ALHAJI RASHEED OLAWOYE
154 AGBOOLA LEPE
155 ALABA ORIRETAN
156 HON AKINSUNMI DAYO
157 HON AROWOLO MOSES ILEMOBADE
158 MR. OLUFEMI BABATUNDE
159 MR ADEYEMI AREMU
160 MRS TOLA ADEYEMI
161 ENGR JIMI AKINRINMADE
162 SOLA AKINMEJIWA
163 MR OLALEKAN OLAYINKA
164 MR ADEGEYE KEHINDE PAUL
165 SALAUDEEN WAHEED
166 TOPE AKINNEYE
167 OLAWUNMI SEYI
168 HON WALE AKINKUOTU
169 JOSEPH KOKUMO
170 HON OBANLA KEHINDE SAMUEL
171 CHIEF MRS YEMI AJONIBODE
172 CHIEF MALOMO BAYODE OJO
173 HON FAFUNMILADE TILEEWA
174 SHABA BABATUNDE
175 HON AZEEZ AWE ELI
176 BAWA AKINSANYA
177 OLAYODE EMMAN JAYEOLA
178 PRINCESS FOLAKEMI OGUNSILE
180 MR ALU OJO EMMANUEL
181 BODE AWE
182 SEIDU FATAI OYEWOLE
183 OLORUNFEMI CHRISTOPHER
184 UMAR MUSLIU BOBOYE
185 AKEJU AGUNLOYE
186 AGBI STEPHEN OMOBAMIDELE
187 OLUMIDE AWOLUMATE
188 MRS AIYEGBUSI BRIDGET ADUNNI
189 OLOWOMUKE OMONIYI
190 HON AYENIYI OLAYEYE
191 HON BORIRE SUNDAY SOLA
192 SUNDAY OTEKAYE
193 OYEPITAN SUNDAY
194 FEMI OLADOKUN
195 AYETIRAN OLAJIDE PETER
196 ODOLE VICTOR
197 ADEBAYO AUGUSTINE
198 FEMI JOHNSON
199 IKUYINMINU IBIKUNLE
200 IKULALA SEUN
201 MORAYO JOSEPHINE ITIOLU
202 ADETARAMI OLOWOLAFE
203 BIDEMI ABAYAGBON
204 SEGUN LEMAN
205 ANDREW IDOWU EDEMA
206 MRS OLAWUNMI MEDAHUNSI
207 KUNLE OROKOTAN208PRINCESS AGBEKE CECILIA OROJO
209 MR OMOYELE ABRAHAM
210 HON (CHIEF) RAPHAEL ABEJOYE
211 RT. HON DOYE OLAJIDE
212 HON IKUPOLUYI AJINDE
213 MR FAMOUS GUNTEI
214 COMRADE TIEWEI EBIMOTIMI AKINS
215 HON BARR CORPORAL E. NANAOPIRI
216 BARR EDDY KPILIBOH
217 COM.JAPHET EREGHA
218 HON IJI WARERE
219 OMOMOFE KOLEDOYE
220 BARR LEKAN OBOLO
221 BLESSING MEFUN
222 ALORE OMOSUYI
223 BARR AKOJE TOPIC
224 PRINCESS YEMISI IJI AYEOLA
225 WILLIAMS EBI
226 TIMI SOBUJON
227 TAYO KUPOLUYI
228 MR AWENE ODIGHIMIYENTIMI
229 BARR BISI AYENI
230 AJOBIEWE DAVID
231 OTERUKU SUNDAY
232 AROGUNDADE SEGUN
233 OMOLORUN CHRIS
234 BIOLA BALOGUN
235 SOLOMON OGUNNIYI
236 BARR. PETER ALABA OJO
237 OMOBA ADEDAPO ABIOLA
238 OLANIKE ADAMS
239 OLADOTUN ADESIDA
240 GIDEON OMOJOLA
241 OGUNLEYE JOSHUA
242 MRS (CHIEF) BUKUNMI AKEJU
243 MR ADEBAYO CYRIL
244 HON GBOGI EMMANUEL
245 AYODELE ADEYEMI
246 HON JEROME ABIODUN
247 OLUMIDE AKOMOLAFE
248 MRS YEMI AKEJU
249 BIOLA CHRISTIANA IJIMAKINWA
250 MRS. OYINKANSOLA WILLIAMS AROLOYE
251 MR. SUNDAY OLALUBI
252 MR FALADE AYODELE
253 CHIEF ABULOYE BANJI
254 BARR ASANI BAKARE
255 DARE AJAYI
260 MR KUNLE ADU
261 MR. TUNDE ADEGBONMIRE
262 MR. AYODEJI ORIKOGBO
263 MR. GBENGA ADU
264 ADEGUNLEHIN JOSHUA
265 IFEDAYO AYODELE FEMI
266 AANU OBEBE
267AKOSILE ESTHER
268 DR. AKINBOLADE OMOSUWA
269 CHIEF ALADEKUGBE SOLA
270 HON. ADEBUSOYE JOSHUA .O
271 OLUWAROTIMI ILUYEMI
272 AYODELE JOHNSON
273 SAYO OGUNMADE
274 CHIEF OLATUNJI JOHN
275 SEGUN OMOYOFUNMI
276 NELSON MAFO
277 TALE ADEBAWO
278 SINA AKINMADE
279 SUNDAY AROGBO
280 YETUNDE ADEFUWA
281 DAVID OBAJULAYE
282 LAWSON AKINTOKUN
283 EVANG OLADOKU MOYEYE
284 BOSE OLOWODARA
285 EGBOWON BAYO
286 DR BELLO TITUS ABIODUN
287 OLATINPO OLANIYI OLUKAYODE
288 AMINU VINCENT
289 HON FEMI AGBEDE
290 MR GABRIEL ENIALOLA AYIMORO
291 MR. TEMITOPE SHABA
292 ELDER ADEGBOLA RUFUS
293 MR GBODE OJO
294 MRS OJULAYO IRETI IDEHEN
295 HON AJAYI JOHNSON ADEDAYO
296 MRS IRETI IDEHEN
297 TIMOTHY KOREDE
298 AREMO CHRISTOPHER
299 DESMOND KOLAWOLE
300 BUSAYO OGUNYEMI
301 HON. JEROME OLORUNYOLEMI AKINLOYE
302 MR. TOYIN ADEPOJU
303 FADARE AKINTOMIWA BABTUNDE
304 HON ADENUGBA A. LAWRENCE
305 HON. FADAMITAN SINA KUNLE
306 KEHINDE OMOYELE
307 PASTOR IGE SUNDAY ADETOYE
308 CHARLES ADEDEJI
309 KEHINDE TAIWO
310 FADARE AKINTOMIWA BABATUNDE
311 AKINBOYEDE BOSE
312 ADEDINNNI MICHEAL OLUWATOSIN
313 KOLA DAVIS
314 MRS AKINMUSOLA ELIZABERTH BOSEDE
315 THICK DEBO OBAZUAYE
316 EMMANUEL GBOTEMI IGIOWO
While congratulating the new appointees, the Governor urged them to bring to bear their wealth of experience and dedicate themselves to serving the people of the State.