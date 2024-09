In furtherance of efforts to improve governance and service delivery to the people of Ondo State, Governor Lucky Aiyedatiwa has authorised the appointment of new Senior Special Assistants (SSAs) and Special Assistants (SAs).

The new appointments are spread across the 18 Local Government Areas, 33 Local Council Development Areas (LCDAs) and 203 Wards in the State.

The new appointees are:

Advertisement

SENIOR SPECIAL ASSISTANTS (SSAs)

1 HON. OMOTAYO ABIDAKUN

2 HON AKINTOYE ALBERT

3 AKINDELE ADENIYI

Advertisement

4 HON FOLAWE SIPASI

5 MICHEAL BOLODEOKU

6 HON ISIAKA ELEGBERUNIBON

7 CHIEF LADI TENABE

Advertisement

8 BARR FOLAJIMI OLASEHINDE VICENTE

9 BAR CLEMENT KOLAPO OJO

10 HON SOLA OLUYEDE

11 SOLOMON ELEFOLA

Advertisement

12 BARR. AJIMOTOKIN OLUSEGUN

13 EWATOMILOLA EMIOLA

14 AKINROTOYE OLAFUSI KEHINDE

15 HON OLAMIGOKE BUSAYO FRANCIS

Advertisement

16 ADESEMOYE ADEDAPO OLASEINDE

17 MRS MORENIKEJI ALAGA

18 ALEX OLADIMEJI

19 OLOWUJUNI SHEDRACK

Advertisement

20 NICHOLAS AKINBIOLA

21 HON. SOLOMON ADEJARE ADEYEFA

22 OLUYEMI FASIPE

23 BAYO OLATUNJI SEGEDE

Advertisement

24 PHILEMON EBIESUWA

25 ABIDEMI IWAJOMO

26 GBAMILA TAIWO

27 AKIN OMOJUWA

Advertisement

28 HON DARIJIMI LOGO

SPECIAL ASSISTANTS (SAs)

Advertisement

1 SOLA NERI

2 HON OLANIYI ENI-OLOTU

3 ADEOLU IWAKUN

4 HON MAKINDE OLANREWAJU

Advertisement

5 OMOTAYO VINCENT OLIBAMOYO

6 HON BUNMI OLAWOYE

7 MRS RONKE TASHILANI

8 HON IDEBI MICHAEL

Advertisement

9 ALHAJA RAFAT AHMED

10 HON IDEBI MICHAEL

11 HON NAJEEM ADEGBOYE

12 MR FADOJU SUNDAY OLANIYI

Advertisement

13 DR ADEMOLA ADEGBOYE

14 ALIU OLALEKAN

15 ROBERT AKINKUNMI

16 FELIX ESAN

Advertisement

17 SOLA ADEGBOLA

18 TOYIN BENSON

19 OLORUNTOBA MICHAEL SUNKANMI

2 0BOSEDE SAMA

Advertisement

21 HON SHOLA ALAJO

22 RABIU OLUWASEGUN KAYODE

23 ABEGUNDE TAYO

24 OMOLAYO TOPE

Advertisement

25 OLASUNKANMI AKINROGBE

26 OLADIMEJI OLANREWAJU

27 OLABODE ANIMASAHUN

28 MRS OLAYINKA O. ANUNOBI

Advertisement

29 MRS FAMUSIWA ODUNAYO

30 MR WALE THOMAS

31 MR JIMOH YINUS

32 MRS FUNKE ARUNA

Advertisement

33 TOLU ILORI OGUNBADEJO

34 OLALEYE OLADIMEJI AJEGUNMA

35 MAXWELL OMOSUWA

36 AZEEZ OLATUNDE OLAYINKA

Advertisement

37 OLADIMEJI OKEYEMI OLUWAKEMI

38 IJASAN WILLSON OLARINDE

39 OMOLARA AKINROGBE

40 OLABISI BALOGUN

Advertisement

41 OROFIN OGOOLUWA

42 SIJU OMONOJO

43 RT. HON DAISI ODOGUN

44 DR. OMOTOSHO SALIU ADEWOLE

Advertisement

45 MRS. ADEJORE LYDIA

46 ELIJAH AKINLOYE BALOGUN

47 DAVID GODSPOWER ILAYE

48 HON CENSUS OGBARO

Advertisement

49 TOPE GLORY MESHACK

50 HON BUNMI OSABIYA

51 TUNDE OWANIKI

52 JUSTINA MAFOLABOMI

Advertisement

53 JOHN IFEOLUWA AWODEYI

54 SALIU MUMUNI

55 OSENI MUYIDEEN

56 AIDI FATAI

Advertisement

57 ROTIMI EKUNDAYO

58 AGUDA SUNDAY

59 LATEEF BALOGUN

60 UARUDEEN ABDULASIS

Advertisement

61 FOLASHADE BALOGUN

62 OGUNMODEDE MAGARET ATINUKE

63 SALIU ADEYEMI

64 RAZAK TAIWO IBILOYE

Advertisement

65 LATEEF AHMED

66 OLUGBENGA AJAYI

67 MRS YINKA OGUNLEYE

68 FAUSATBALOGUN

Advertisement

69 HON ADE PELEMO

70 ROTIMI KAREEM

71 OGUNGBEMI FASANSI KEHINDE

72 ENAS MOHAMMED

Advertisement

73 ADEOLA R. FYNCH

74 OLATUNBOSUN OGUNLEYE

75 OLAGUNJU OLASEHINDE

76 ALHAJA F. I. GIDADO

Advertisement

77 ABIODUN KIKIOWO

78 HON JULIUS MESHE

79 PRINCESS OREOLUWA AGBAYEWA

80 LAWRENCE OWOLANKE

Advertisement

81 ANTHONY MAYOWA OGUNMODEDE

82 ALADE MARGRET ABIOLA

83 AKOSILE OYENIYI OYEYINKA

84 MR AMIMI JULIUS FOLUSO

Advertisement

85 DAPO ADEPOJU

86 AKINTOYE OLATUNJI

87 OLAJIDE OLABISI-OJO

88 MR FALEYE SUNDAY

Advertisement

89 EWAJANE SAMSON KAYODE

90 TITI OPARINDE

91 MR JIMOH TOSIN

92 MR LATEEF BALOGUN

Advertisement

93 MUYIWA ADEBAYO

94 REV TAYO ABISOLA

95 OJO AJAYI

96 OLAWALE EDDO

Advertisement

97 PAUL ADENIYI

98 OLAYINKA JOHNSON MODUPE

99 HON DELE FAGORIOLA

100 YEMISI ALADESAYE

Advertisement

101 SODIQ WILLIAMS

102 HON IDOWU AKINSOLA

103 TUYI FATUKASI

104 AYODELE ADEWOLE

Advertisement

105 AJULO OLAWALE

106 MR OMOSEKE OLAWALE

107 OMOTUNMISE TOKUNBO

108 MICHEAL AFOLABI

Advertisement

109 MRS OBAYA

110 TOPE ALUKO

111 DAMILOLA ABBEY

112 ADEFISOYE HAMMED

Advertisement

113 MR ADEUTI OLUMIDE

114 MR OLAWOLE SUNDAY

115 HON HENRY OLATUJA

116 OLONIMOYO OLUBUNMI

Advertisement

117 MR ADEGUNLOYE FIOYE

118 AKINYO TOBI

119 HON BIYI AYANNOLA

120 AKINIOYE LANRE

Advertisement

121 JOSIAH ADEWOLE

122 HON OMOKINSUN SUNDAY

123 AKINDE ABIMBOLA SILAS

124 ENIOLA ISAAC

Advertisement

125 OLANEGAN OLADIMEJI

126 ADEREMI OYEWOLE

127 ENGR AKIN AKINBAMIDO

128 PASTOR MARCUS ADEOTI

Advertisement

129 MR ANDREW ADENODI

130 JIMOH IBRAHIM131DR ANTHONY ENIOLA

132 COMRADE OMOTAYO

133 HON FATAI OLUGUNA

Advertisement

134 OMOLERE AKINRINMADE

135 MRS MOPELOLA DINYO

136 MRS RALIAT ADENIKE OLAWOYE

137 JOHNSON OLAWOLE AKINLOSOTU

Advertisement

138 ADEBOYE TAOFEEK EWENLA

139 ADEALA ADEMULEGUN

140 ABIOLA FAYEHUN

141 MR FOLAMI RICHARD AKINTEWE

Advertisement

142 CHIEF MRS GRACE AKINRIBIDE

143 TAOFEEK AZEEZ

144 HON IFEOLU LASAN

145 MR BANKOLE ADEGBULUGBE

Advertisement

146 HABIB YEKINI

147 WALE AYEJUNI

148 PIPE IKOTUN

149 AKINTUNDE JOHN FOLAJIMI

Advertisement

150 FLORENCE OLAWOYE

151 OYETUNDE MUKAILA AKEREKORO

152 MRS BOLAJOKO OYEDELE

153 ALHAJI RASHEED OLAWOYE

Advertisement

154 AGBOOLA LEPE

155 ALABA ORIRETAN

156 HON AKINSUNMI DAYO

157 HON AROWOLO MOSES ILEMOBADE

Advertisement

158 MR. OLUFEMI BABATUNDE

159 MR ADEYEMI AREMU

160 MRS TOLA ADEYEMI

161 ENGR JIMI AKINRINMADE

Advertisement

162 SOLA AKINMEJIWA

163 MR OLALEKAN OLAYINKA

164 MR ADEGEYE KEHINDE PAUL

165 SALAUDEEN WAHEED

Advertisement

166 TOPE AKINNEYE

167 OLAWUNMI SEYI

168 HON WALE AKINKUOTU

169 JOSEPH KOKUMO

Advertisement

170 HON OBANLA KEHINDE SAMUEL

171 CHIEF MRS YEMI AJONIBODE

172 CHIEF MALOMO BAYODE OJO

173 HON FAFUNMILADE TILEEWA

Advertisement

174 SHABA BABATUNDE

175 HON AZEEZ AWE ELI

176 BAWA AKINSANYA

177 OLAYODE EMMAN JAYEOLA

Advertisement

178 PRINCESS FOLAKEMI OGUNSILE

180 MR ALU OJO EMMANUEL

181 BODE AWE

182 SEIDU FATAI OYEWOLE

Advertisement

183 OLORUNFEMI CHRISTOPHER

184 UMAR MUSLIU BOBOYE

185 AKEJU AGUNLOYE

186 AGBI STEPHEN OMOBAMIDELE

Advertisement

187 OLUMIDE AWOLUMATE

188 MRS AIYEGBUSI BRIDGET ADUNNI

189 OLOWOMUKE OMONIYI

190 HON AYENIYI OLAYEYE

Advertisement

191 HON BORIRE SUNDAY SOLA

192 SUNDAY OTEKAYE

193 OYEPITAN SUNDAY

194 FEMI OLADOKUN

Advertisement

195 AYETIRAN OLAJIDE PETER

196 ODOLE VICTOR

197 ADEBAYO AUGUSTINE

198 FEMI JOHNSON

Advertisement

199 IKUYINMINU IBIKUNLE

200 IKULALA SEUN

201 MORAYO JOSEPHINE ITIOLU

202 ADETARAMI OLOWOLAFE

Advertisement

203 BIDEMI ABAYAGBON

204 SEGUN LEMAN

205 ANDREW IDOWU EDEMA

206 MRS OLAWUNMI MEDAHUNSI

Advertisement

207 KUNLE OROKOTAN208PRINCESS AGBEKE CECILIA OROJO

209 MR OMOYELE ABRAHAM

210 HON (CHIEF) RAPHAEL ABEJOYE

211 RT. HON DOYE OLAJIDE

Advertisement

212 HON IKUPOLUYI AJINDE

213 MR FAMOUS GUNTEI

214 COMRADE TIEWEI EBIMOTIMI AKINS

215 HON BARR CORPORAL E. NANAOPIRI

Advertisement

216 BARR EDDY KPILIBOH

217 COM.JAPHET EREGHA

218 HON IJI WARERE

219 OMOMOFE KOLEDOYE

Advertisement

220 BARR LEKAN OBOLO

221 BLESSING MEFUN

222 ALORE OMOSUYI

223 BARR AKOJE TOPIC

Advertisement

224 PRINCESS YEMISI IJI AYEOLA

225 WILLIAMS EBI

226 TIMI SOBUJON

227 TAYO KUPOLUYI

Advertisement

228 MR AWENE ODIGHIMIYENTIMI

229 BARR BISI AYENI

230 AJOBIEWE DAVID

231 OTERUKU SUNDAY

Advertisement

232 AROGUNDADE SEGUN

233 OMOLORUN CHRIS

234 BIOLA BALOGUN

235 SOLOMON OGUNNIYI

Advertisement

236 BARR. PETER ALABA OJO

237 OMOBA ADEDAPO ABIOLA

238 OLANIKE ADAMS

239 OLADOTUN ADESIDA

Advertisement

240 GIDEON OMOJOLA

241 OGUNLEYE JOSHUA

242 MRS (CHIEF) BUKUNMI AKEJU

243 MR ADEBAYO CYRIL

Advertisement

244 HON GBOGI EMMANUEL

245 AYODELE ADEYEMI

246 HON JEROME ABIODUN

247 OLUMIDE AKOMOLAFE

Advertisement

248 MRS YEMI AKEJU

249 BIOLA CHRISTIANA IJIMAKINWA

250 MRS. OYINKANSOLA WILLIAMS AROLOYE

251 MR. SUNDAY OLALUBI

Advertisement

252 MR FALADE AYODELE

253 CHIEF ABULOYE BANJI

254 BARR ASANI BAKARE

255 DARE AJAYI

Advertisement

260 MR KUNLE ADU

261 MR. TUNDE ADEGBONMIRE

262 MR. AYODEJI ORIKOGBO

263 MR. GBENGA ADU

Advertisement

264 ADEGUNLEHIN JOSHUA

265 IFEDAYO AYODELE FEMI

266 AANU OBEBE

267AKOSILE ESTHER

Advertisement

268 DR. AKINBOLADE OMOSUWA

269 CHIEF ALADEKUGBE SOLA

270 HON. ADEBUSOYE JOSHUA .O

271 OLUWAROTIMI ILUYEMI

Advertisement

272 AYODELE JOHNSON

273 SAYO OGUNMADE

274 CHIEF OLATUNJI JOHN

275 SEGUN OMOYOFUNMI

Advertisement

276 NELSON MAFO

277 TALE ADEBAWO

278 SINA AKINMADE

279 SUNDAY AROGBO

Advertisement

280 YETUNDE ADEFUWA

281 DAVID OBAJULAYE

282 LAWSON AKINTOKUN

283 EVANG OLADOKU MOYEYE

Advertisement

284 BOSE OLOWODARA

285 EGBOWON BAYO

286 DR BELLO TITUS ABIODUN

287 OLATINPO OLANIYI OLUKAYODE

Advertisement

288 AMINU VINCENT

289 HON FEMI AGBEDE

290 MR GABRIEL ENIALOLA AYIMORO

291 MR. TEMITOPE SHABA

Advertisement

292 ELDER ADEGBOLA RUFUS

293 MR GBODE OJO

294 MRS OJULAYO IRETI IDEHEN

295 HON AJAYI JOHNSON ADEDAYO

Advertisement

296 MRS IRETI IDEHEN

297 TIMOTHY KOREDE

298 AREMO CHRISTOPHER

299 DESMOND KOLAWOLE

Advertisement

300 BUSAYO OGUNYEMI

301 HON. JEROME OLORUNYOLEMI AKINLOYE

302 MR. TOYIN ADEPOJU

303 FADARE AKINTOMIWA BABTUNDE

Advertisement

304 HON ADENUGBA A. LAWRENCE

305 HON. FADAMITAN SINA KUNLE

306 KEHINDE OMOYELE

307 PASTOR IGE SUNDAY ADETOYE

Advertisement

308 CHARLES ADEDEJI

309 KEHINDE TAIWO

310 FADARE AKINTOMIWA BABATUNDE

311 AKINBOYEDE BOSE

Advertisement

312 ADEDINNNI MICHEAL OLUWATOSIN

313 KOLA DAVIS

314 MRS AKINMUSOLA ELIZABERTH BOSEDE

315 THICK DEBO OBAZUAYE

Advertisement

316 EMMANUEL GBOTEMI IGIOWO

While congratulating the new appointees, the Governor urged them to bring to bear their wealth of experience and dedicate themselves to serving the people of the State.